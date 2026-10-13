Pendant que PlayStation multiple les cadeaux gratuits pour les abonnés au PS Plus en ce moment, l’Epic Games Store continue de son côté d’offrir sa traditionnelle salve de jeux gratuits hebdomadaires à tous les utilisateurs de la plateforme. Et comme d’habitude, cela représente une belle occasion de découvrir toutes sortes d'expériences diverses et variées, à l’instar d’Out of Sight, développé par The Gang, et de TerraScape, développé par Bitfall Studios.

Récupérez vite les deux jeux gratuits de l’Epic Games Store

Disponibles depuis le 8 octobre sur l’Epic Games Store, l’un comme l’autre des deux jeux peuvent donc être récupérés par l’ensemble des joueurs PC disposant d’un compte sur la plateforme des créateurs de Fortnite, qui vous laissent jusqu’au 15 octobre 2026 à 16h59 (heure française) pour en profiter. En sachant qu’une fois ajoutés à votre bibliothèque, l’un comme l’autre peuvent être conservés à vie. Et justement, à quoi avons-nous affaire cette semaine ?

À Out of Sight , d’abord, qui n’est autre qu’un jeu d’horreur jouant sur les perspectives pour offrir un « voyage effrayant »

, d’abord, qui n’est autre qu’un jeu d’horreur jouant sur les perspectives pour offrir un « voyage effrayant » À TerraScape, ensuite, qui est un city-builder médiéval décrit par ses créateurs comme « chaleureux »

Out of Sight vous plonge dans l’horreur avec un double point de vue

Développé par The Gang, Out of Sight permet à l’Epic Games Store d’offrir aux joueurs de quoi s’occuper dignement à l’approche d’Halloween avec un jeu nous plaçant aux commandes de Sophie, une petite fille aveugle forcée de se reposer sur les yeux de son fidèle nounours, Teddy, pour avancer dans le monde qui l’entoure. Un monde qui, bien sûr, regorge de dangers et d’énigmes à résoudre pour pouvoir progresser sans encombre dans un immense manoir obscur.

TerraScape, un city-builder relaxant et sans pression

Développé par Bitfall Studios, TerraScape invite quant à lui les utilisateurs de l’Epic Games Store à concevoir leur propre royaume médiéval en veillant à agir avec stratégie pour s’assurer qu’il s’en dégage la meilleure synergie possible. Dénué de mécaniques comme la gestion de ressources ou les combats, il est ainsi pensé pour être aussi relaxant que possible, et peut même être découvert à plusieurs, en coopération comme en compétition, pour encore plus de plaisir.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store ?

L’un ou l’autre vous intéresse ? Dépêchez-vous de les récupérer avant qu’il ne soit trop tard. Car à partir de 17h le 15 octobre prochain, Out of Sight comme TerraScape laisseront place à une nouvelle salve de jeux gratuits sur l'Epic Games Store. Et on sait d’ailleurs d’ores et déjà qui seront les heureux élus pour cette nouvelle semaine sur la plateforme :

Agent A – Casse-tête d’espions , un jeu d’aventure et d’énigmes dans l’ambiance des années 1960

, un jeu d’aventure et d’énigmes dans l’ambiance des années 1960 Bad Cheese, un jeu d’aventure horrifique inspiré des cartoons des années 1920

Source : Epic Games Store