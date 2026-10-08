Ce 8 octobre 2026, l'Epic Games Store vous offre encore deux jeux gratuits à récupérer sur PC. La plateforme commence d'ailleurs à nous mettre dans l'ambiance d'Halloween avec Out of Sight, un jeu d'horreur indé. Mais si vous n'êtes pas tellement dans cette vibe, le deuxième cadeau vous convaincra peut-être plus. Dans tous les cas, vous pouvez les récupérer dès ce soir 17 heures, et ce jusqu'au 15 octobre 2026.

L'Epic Games Store donne deux jeux gratuits à partir du 8 octobre

Puisque nous sommes jeudi, cela veut dire que nouveaux cadeaux vous attendent aujourd'hui sur l'Epic Games Store. Dès 17 heures, vous pouvez ajouter deux nouveaux jeux gratuits à votre backlog PC et les gardez à vie. Si la proposition vous plaît, ne tardez pas trop car ils sont disponibles jusqu'au 15 octobre (16h59). Découvrez les titres en question :

Out of Sight , un FPS horrifique indé de The Gang édité par Starbreeze

, un FPS horrifique indé de The Gang édité par Starbreeze TerraScape, le city-builder cosy de Bitfall Studios

Out of Sight, le jeu d'horreur gratuit du 8 octobre

Envie de vous faire peur à l'approche d'Halloween ? Out of Sight, le jeu gratuit horrifique de la semaine sur l'Epic Games Store, vous promet une expérience qui sort un peu des FPS habituel. Et pour cause, on y incarne Sophie, une petite fille aveugle qui voit le monde qui l'entoure à travers les yeux de son ours en peluche. Vivant dans un manoir obscur, elle doit échapper à ses ravisseurs en résolvant des énigmes qui reposent sur le son mais aussi sur l'emplacement de Teddy, l'ourson, dans l'espace. L'atmosphère lugubre mêlée à des éléments enfantins nous rappellent évidemment Little Nightmares. D'autant que comme dans cette saga culte, le jeu étudiant de The Gang dévoile de plus en plus de mystères sur les lieux de l'aventure au fil de notre progression. C'est l'expérience idéale pour celles et ceux en quête de frisson, à récupérer au plus tard le 15 octobre (16h59).

TerraScape, un city-builder cosy à récupérer gratuitement jusqu'au 15 octobre

Si vous cherchez plutôt à vous détendre cette semaine, on vous recommandera plutôt le deuxième jeu gratuit d'Epic Games Store. Il s'agit de TerraScape, un city-builder allemand sorti en 2024. L'enjeu ici est de faire prospérer une modeste colonie qui ne demande qu'à grandir. Misant sur la réflexion et l'esprit cosy, le jeu se présente comme un deck-builder où les cartes font office de bâtiment. À nous alors de les placer à proximité des ressources adéquates et de les accorder au terrain qu'il faut pour que votre empire prenne forme peu à peu. La gestion urbaine devient alors une sorte de puzzle au rythme paisible. On avance à son rythme et on peut même vivre l'expérience à plusieurs en mode coopératif ou compétition, ou bien se reposer sur le mode créatif sans autre enjeu que laisser libre cours à son imagination. C'est un beau cadeau à récupérer avant le le 15 octobre.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Chaque semaine, l'Epic Games Store change ses jeux gratuits du jeudi. Les joueuses et joueurs PC sont donc à l'affut de l'annonce hebdomadaire. Quels titres prendront la relève le 15 octobre 2026 ? Nous aurons la réponse dès 17 heures, ce soir.