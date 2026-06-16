Chaque semaine, le même rituel. Depuis des années désormais et contre vents et marées dans une industrie qui s’effondre progressivement, l’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux hebdomadaires. Ces derniers doivent impérativement être réclamés dans les délais afin d’être conservés à vie. Les jeux gratuits Epic Games Store défilent à un rythme soutenu, et il est l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Les deux productions suivantes redeviendront payantes dans quelques jours. Il serait dommage de passer à côté, car elles sont toutes deux bien notées.

The Ouroboros King gratuit avec l'Epic Games Store

Drôle de croisement entre les échecs, le roguelike et le tactical en tour par tour, The Ouroboros King s’est avéré être une petite réussite en son genre. A chaque partie, il faut ainsi recruter de nouvelles pièces, récupérer des reliques aux effets variés et bâtir une armée capable de résister à une succession d’adversaires toujours plus redoutables. Un jeu gratuit Epic Games Store qui reste malgré tout accessible à ceux qui ne maîtrisent pas les échecs et ses tactiques, et qui peut se révéler étonnamment addictif.

Bande-annonce en anglais

Warhammer 40,000 : Speed Freeks, le Mario Kart avec des flingues

Changement d’ambiance avec le second jeu gratuit Epic Games Store. Avec lui, la licence Warhammer 40 000 troque la tactique et les longues campagnes militaires pour une sorte de Mario Kart-like plus bourrin. Ici, les Orks règlent donc leurs différends sur la piste à coups de roquettes, de mitrailleuses et de dérapages. Les joueurs peuvent s’affronter dans des modes par équipes allant de la capture d’objectifs aux convois à escorter. Ce jeu, encore gratuit avec l’Epic Games Store donc, a séduit les amateurs de la licence pour son esthétique se rapprochant des figurines, sa nervosité et ses véhicules qui ont une vraie personnalité.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux jeux gratuits EGS peuvent ainsi être ajoutés à votre bibliothèque avant le jeudi 18 juin à 16h59. Passé ce délai, ils céderont donc leur place à deux nouveaux cadeaux aux accents cyberpunk. D’un côté, l’excellent Citizen Sleeper, RPG narratif salué par les joueurs et la critique pour son univers SF et la qualité de son écriture. De l’autre, ROBOBEAT, FPS nerveux et rythmique où chaque tir devient plus puissant lorsqu’il est synchronisé avec la musique.

Source : EGS