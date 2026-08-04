L'Epic Games Store vous propose actuellement deux jeux gratuits à garder à vie sur PC. Ne tardez pas pour les ajouter à votre ludothèque sans rien débourser.

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store vous fait cadeau de plusieurs jeux gratuits. Depuis jeudi dernier, vous pouvez ainsi en récupérer deux, Sol Cesto et Otxo. Ce sont deux roguelites qui ont tout pour plaire aux amateurs du genre en recherche d'expérience plus fraîche en la matière. Mais, ne tardez pas pour les récupérer, les jours sont comptés.

Deux jeux gratuis pour les fans de roguelike sur l'Epic Games Store

Tous les jeudis à 17 heures, l'Epic Games Store permet aux joueuses et joueurs PC d'enrichir leur backlog sans avoir à faire chauffer leur carte bleue. Ainsi, depuis le 30 juillet dernier, vous avez la possibilité de recevoir deux nouveaux jeux gratuits parfaits pour les fans de roguelike. Vous avez jusqu'au 6 août (16h69) pour les récupérer :

Sol Cesto , de Tambouille, Géraud Zucchini et Chariospirale ; édité par Goblinz Publishing et Maple Whispering Limited.

, de Tambouille, Géraud Zucchini et Chariospirale ; édité par Goblinz Publishing et Maple Whispering Limited. Oxto, de Lateralis Heavy Industries ; édité par Super Rare Originals.

Sol Cesto, le jeu gratuit français récemment passé en 1.0

Si vous suivez le YouTube game français du jeu vidéo, vous connaissez peut-être la chaîne d'un certain Doc Géraud (Buissons, Larcin Lazer). Dans ce cas, vous avez forcément entendu parler de sa dernière production : Sol Cesto. Dans ce roguelite inspiré, vous incarnez un héros à la recherche du soleil disparu dans un donjon dont les étages sont générés aléatoirement. Les dangers rodent partout dans ce monde. Alors à vous de calculer les risques grâce aux probabilités affichées, puis de vous montrer à la hauteur du pari que vous vous êtes déjà fixés. Nommé aux Pégases 2026, c'est le genre de titre qui vaut le coup d'œil, d'autant plus quand c'est gratuit grâce à l'Epic Games Store.

Otxo, un shooter teinté de FPS

Les productions des solo dev peuvent vraiment se révéler être de belles pépites. Otxo le confirme encore. Né des mains de Nathan Haddock, dont c'est d'ailleurs le premier bébé, il s'agit-là d'une sorte de rencontre entre Hotline Miami et le genre du roguelite. Vous y incarnez un personnage anonyme à la recherche de son amour perdu dans un manoir surnaturel. Nerveux et punitif, il en devient rapidement addictif avec sa direction artistique en noir et blanc et sa dynamique qui rappellerait les films John Wick. Tentez votre chance grâce à l'offre des jeux gratuits de l'Epic Games Store avant qu'il ne soit plus disponible.

Quels seront les jeux gratuits de l'Epic Games Store jeudi 6 août ?

C'est une valse établie de longue date. L'Epic Games Store vous laisse une semaine pour récupérer les jeux gratuits du moment. Ainsi, vous avez du 30 juillet au 6 août prochain pour ajouter les deux du moment à votre bibliothèque. Ensuite, à 17 heures le jour J, ce seront deux autres titres qui seront à votre disposition :

Jeux Genre Date Heure - Beacon Pines

- We Were Here Together - Cozy game narratif

- Jeu coop et de survie Du 6 au 13 août 2026 à partir de 17h jusqu'à 16h59 le dernier jour

Récupérer les jeux gratuits de l'Epic Games Store est une promenade de santé. Tout a été pensé pour que vous puissiez aisément ajouter vos cadeaux à votre backlog PC. Le seul prérequis est de créer un compte sur la boutique et d'activer l'authentification à deux facteurs. Ensuite, voici la marche à suivre :

Ouvrez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

Connectez-vous à votre compte gratuit.

Cherchez la section « Jeux gratuits » sur la page d'accueil.

Rendez-vous sur la fiche de chaque jeu gratuit qui vous intéresse.

Cliquez sur « Obtenir »

Confirmez l'action lorsque la fenêtre dédiée affichant 0,00 € apparaît – si votre ordinateur n'est pas compatible, notamment si vous avez un mac, vous devrez d'abord valider l'intention d'ajouter le jeu à votre ludothèque.