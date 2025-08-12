L’Epic Games Store continue de gâter les joueurs avec sa politique de jeux offerts chaque semaine. Et pour rappel, cette fois, deux titres très différents sont à récupérer gratuitement jusqu’au 14 août à 17h : 112 Operator et Road Redemption. Il va falloir se dépecher.

Un jeu gratuit sur Epic Games Store qui fait dans l'urgence

Le premier jeu gratuit Epic Games Store est 112 Operator. Ici, vous prenez la tête d’un centre d’appels d’urgence et vous devez réagir à toutes sortes de situations : incendies, accidents de la route, agressions, crises médicales… Votre rôle est de répondre aux appels, de poser les bonnes questions, puis d’envoyer les secours adéquats. La carte se base sur des villes réelles, ce qui renforce l’immersion et le sentiment de responsabilité.

La tension est constante, car chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.Le jeu se distingue par la variété de ses scénarios et la qualité de sa mise en scène sonore. Les appels sont doublés, parfois poignants, et vous obligent à garder votre sang-froid. Vous pouvez recruter et former vos équipes, gérer les budgets et améliorer vos véhicules. Une expérience à mi-chemin entre stratégie en temps réel et simulation réaliste, qui saura plaire à ceux qui aiment les défis cérébraux et la gestion sous pression. Bref, un jeu gratuit Epic Games Store sympa à récupérer vite !

Deux salles, deux ambiances

Un autre jeu gratuit Epic Games Store, à l’opposé total de l’univers de 112 Operator, Road Redemption vous plonge dans des courses de moto survitaminées où tous les coups sont permis. Inspiré du cultissime Road Rash, le jeu mélange vitesse extrême et combats au corps-à-corps. Votre objectif : franchir la ligne d’arrivée en éliminant vos rivaux à coups de batte, de chaînes ou d’armes à feu. Le gameplay est nerveux, les courses sont pleines de cascades et de surprises, et l’action ne faiblit jamais.

Road Redemption sur Epic Games Store propose aussi une progression de type roguelike : à chaque nouvelle partie, vous gagnez de l’argent pour améliorer votre moto, acheter de meilleures armes et renforcer vos compétences. Le jeu se savoure en solo, mais brille aussi en multijoueur, local ou en ligne. Un pur défouloir qui mélange habilement nostalgie et modernité, parfait pour relâcher la pression après une journée chargée. Le petit clin d'œil du titre à Red Dead Redemption en dit long sur la philosophie du jeu.

Source : Epic