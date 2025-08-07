Il y a du nouveau aujourd'hui sur l'Epic Games Store. Les PCistes vont se régaler avec les nouveaux jeux gratuits offerts pour une durée d'une semaine.

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store a des jeux gratuits. Alors que Keylocker et Pilgrims peuvent encore être récupérés pour quelques heures, la roue des cadeaux tournera dès ce soir, à 17 heures précises. Dès lors, ce sont deux autres titres qui vous seront offerts et ils sont plutôt appréciés. Ne passez donc pas à côté de cette occasion de faire des découverte sans rien débourser ! Vous avez jusqu'au 14 août 2025 pour les ajouter à votre bibliothèque.

112 Operator, un nouveau jeu gratuit incontournable

Le premier jeu gratuit Epic Games Store est un titre qui a fait ses preuves depuis quelques années déjà. Il s'agit de 112 Operator, un jeu de gestion quelque peu atypique. Édité par Games Operators, il vous place dans la peau d'un opérateur téléphonique sur une ligne d'urgence. Prêt à venir en aide à de nombreux citoyens en détresse ?

Succédant à 911 Operator, la ligne 112 ouvre pour vous. Votre rôle est de répondre à des appels d'urgence auxquels vous devrez trouver des solutions. Accident de la route, braquage, cataclysme... Les situations sont assez diversifiées pour ne pas vous ennuyer. Pour son arrivée sur l'Epic Games Store cinq ans après sa sortie, le jeu est gratuit. C'est une aubaine à ne pas louper !

Road Redemption offert day one sur l'Epic Games Store

Le second jeu gratuit Epic Games Store n'est autre que Road Redemption fait une embardée remarquée puisqu'il est offert pendant une semaine sur la boutique. Sorti en 2017, ce jeu indé qui mêle course et action est loin d'avoir dit son dernier puisqu'il débarque sur une nouvelle boutique PC.

Alors que dans le précédent jeu gratuit vous veniez en aide aux gens potentiellement victimes de carambolage, cette fois c'est vous qui le provoquez ! Le petit clin d'œil du titre à Red Dead Redemption en dit long sur la philosophie de ce jeu de course sans foi, ni loi. Usez de tous les moyens à votre disposition pour faire chuter vos adversaires et remporter la victoire.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Pour le moment, les prochains jeux gratuits Epic Games Store qui seront offerts sont encore un mystère. Cependant, nous les découvrirons dès ce soir, à 17 heures pétantes. Cela veut dire que lorsque vous viendrez récupérer Road Redemption et 112 Operator, vous prendrez aussi connaissance des cadeaux qui leur succéderont le 14 août prochain.