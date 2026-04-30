C'est à nouveau le moment de la rotation hebdomadaire des jeux gratuits de l'Epic Games Store, avec en l'occurrence un titre très bien noté et un gros cadeau.

Comme toujours, dès 17 heures, l'Epic Games Store se sépare du jeu gratuit de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Il faut donc aujourd'hui dire au solide metroidvania DOOMBLADE et dire bonjour aux nouvelles offres disponibles pour laisser la place jusqu'au 7 mai 2026 à 16h59, qui prennent la forme d'un nouveau titre gratuit ainsi que d'un pack d'une grosse valeur pour un titre free-to-play.

Oddsparks: An Automation Adventure est le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store

Commençons tout naturellement par le nouveau jeu gratuit de la semaine que propose l'Epic Games Store jusqu'au 7 mai 2026, à savoir Oddsparks: An Automaton Adventure, développé par Massive Miniteam, édité par HandyGames et sorti en 2025. Comme son nom l'indique, ce titre est un mélange entre jeu de stratégie en temps réel et d'automatisation, qui s'adresse donc principalement aux fans de ce type de jeux, mais prend aussi le parti intelligent d'être accessible à celles et ceux désireux de découvrir le genre, le tout sur un titre à la direction artistique mignonne et colorée.

Dans ce nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store, vous devrez ainsi concevoir des ateliers automatisés et mettre les fameux sparks au travail pour qu'ils transportent et fabriquent ce dont vous avez besoin, dont des sparks supplémentaires ! Il faudra gérer la circulation des sparks de façon à optimiser les projets sur lesquels ils travaillent. Vous disposez pour cela de plusieurs options pour résoudre les casse-têtes logistiques que propose le jeu tout en gérant les problématiques de distance et de dénivellation.

Dans un second temps, ce nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store propose également d'emmener vos sparks à l'aventure dans des mondes à génération procédurale. IL faudra y affronter différents ennemis et explorer des biomes divers afin de récupérer les connaissances et ressources nécessaires au développement de votre chaîne d'automatisation.

Un pack d'une grosse valeur pour Firestone Online Idle RPG

La seconde offre de la semaine sur l'Epic Games Store s'intéresse quant à elle à un pack pour Firestone Online Idle RPG, qui propose les récompenses suivantes, pour une valeur totale estimée à 100 euros :

Un skin exclusif « Le gardien du bosquet » pour l'héroïne Luana ;

2 avatars pour votre profil de personnage ;

10 coffres ordinaires, contenant chacun au moins 1 pièce d'équipement de héros ;

5 coffres extraordinaires contenant au moins 1 équipement peu commun ;

10 coffres en bois contenant au moins 1 bijou de héros ;

5 coffres en fer contenant au moins 1 bijou peu commun ;

360 Poussières étranges pour entraîner vos Gardiens ou mener des Expériences ;

50 parchemins pour améliorer vos statistiques au cours des combats ;

35 jetons de jeu pour tenter votre chance à la taverne ;

5 jetons du temple, pour effectuer des Renforcements ÉPIQUES ;

200 gemmes.

En attendant de connaître les prochaines offres de l'Epic Games Store

Comme toujours, le nouveau jeu gratuit ainsi que le pack Firestone offerts par l'Epic Games Store sont donc disponible dès 17 heures aujourd'hui jusqu'au 7 mai 2026 à 16h59. La boutique va également en profiter pour dévoiler les nouvelles offres qui prendront leur suite la semaine prochaine à 17 heures tapantes, qu'on vous divulguera en temps voulu.

Source : EGS