C’est le rendez-vous de la fin de l’année. En 2025, l’Epic Games Store va une nouvelle fois vous gâter avec son calendrier de l’avent. Chaque année, la boutique sort de sa routine le temps de deux semaines pour célébrer les fêtes comme il se doit. Oubliez les cadeaux toutes les semaines et accélérez la cadence à un jeu gratuit Epic Games Store par jour jusqu'au début 2026. Pour cette nouvelle édition, l’éditeur de Fortnite va frapper fort avec 17 jeux gratuits offerts, et les joueurs ne devraient pas être au bout de leurs surprises dans les semaines à venir. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur l’événement incontournable pour les joueurs PC.

17 jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store

C’est l’heure. L’EGS enfile son manteau rouge et ressort sa hotte, encore plus chargée que l’année dernière. Ces prochains jours, ce sera Noël avant l’heure pour la boutique. Son calendrier de l’avent annuel est de nouveau reconduit, et les joueurs peuvent s’attendre à des surprises de taille tout au long des jours à venir. Le programme suivra exactement celui de 2024, enfin presque. Les hostilités ont en effet été lancées d’une toute nouvelle manière. Là où le premier jeu gratuit du Epic Games Store de Noël était dévoilé le premier jeudi de l’événement, cette édition 2025 fait les choses différemment. Le premier cadeau a été tenu secret jusqu’à la soirée des Game Awards 2025 et on comprend mieux pourquoi, tant c'était une énorme surprise.

Ça démarre donc très fort, puisque le premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël est Hogwarts Legacy, le RPG en monde ouvert qui plonge les joueurs dans l'univers d'Harry Potter. Un véritable succès commercial et critique qui a séduit par son immersion, son exploration et son respect de la franchise. Bien que classique dans sa structure, il parvient à ajouter une touche de magie grâce à son cadre iconique, offrant ainsi une expérience captivante pour les fans de l’univers. Vous avez donc jusqu'au 18 décembre 2025 à 16h59 pour le récupérer.

Liste complète des jeux gratuits EGS du calendrier de l'avent

Ce premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 12 au 18 décembre 2025, toujours à 17h. Pour la suite, il faudra patienter jusqu’à la semaine prochaine pour découvrir le prochain cadeau mystère. Vu le passif de l'évènement, son identité devrait cependant leaker bien avant.