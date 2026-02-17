Vous êtes une joueuse ou un joueur PC ? Alors, vous ne manquez certainement aucun cadeau hebdomadaire de l'Epic Games Store. Tous les jeudis, la boutique offre un ou plusieurs jeux gratuits que vous gardez ensuite à vie dans votre ludothèque. Cette fois, ils sont au nombre de deux et on ne peut que vous les recommander. Hâtez-vous de les récupérer, car ils ne sont disponibles que jusqu'au 19 février, 16h59 dernier délai.

The Darkside Detective mène une nouvelle enquête sur l'Epic Games Store

C'est en passe de devenir une trilogie. Mais, avant cela, le deuxième volet de la saga The Darkside Detective débarque parmi les jeux gratuits Epic Games Store. Une opportunité à ne pas louper pour les amateurs d'aventures en point-and-click avec une dimension policière. Dans A Fumble in the Dark, vous retrouvez le duo d'inspecteurs du premier volet pour une nouvelle enquête aux frontières du paranormal. Un épisode qui parvient à surpasser le premier épisode, autant par sa narration que les mécaniques, tout en préservant l'ADN satirique des débuts. Un cadeau parfait alors que le troisième volet de la licence vient tout juste d'être annoncé par Akupara Games.

Nobody Wants to Die, le jeu gratuit horrifique de la semaine

La semaine est marquée par l'obscurité sur l'Epic Games Store. Plongeant d'autant plus fortement dans le thriller, la boutique vous offre le FPS Nobody Wants to Die. Au croisement de BioShock et Blade Runner, cette production signée du studio polonais Critic Hit Games, nous invite à prendre part à une aventure au cœur d'une peinture dystopique de New York City. Véritable jeu d'enquête noir, vos choix sont cruciaux pour parvenir à percer le mystère derrière l'identité d'un serial killer dont les meurtres suivent un schéma bien précis. Un titre immersif à garder à vie si vous le récupérez à temps.

Quels seront les prochains jeux gratuits offerts par Epic ?

Puisque les deux jeux de la semaine ne peuvent être récupérés que durant une période précise, ils seront ensuite remplacés par d'autres cadeaux. Et justement, nous connaissons déjà les futurs jeux gratuits Epic Games Store qui vous attendront le 19 février 2026, à 17 heures tapantes sur l'Epic Games Store :

Return to Ash : un visual novel suivant le séjour émouvant d'une jeune fille à l'hôpital.

: un visual novel suivant le séjour émouvant d'une jeune fille à l'hôpital. STALCRAFT X Édition Starter : un MMOFPS en plein cœur de la zone de Chernobyl, où monstres et autres créatures vous attendent.