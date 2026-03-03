Ne passez pas à côté de l'opportunité d'avoir des jeux gratuits. L'Epic Games Store vous fait cadeau de deux jeux à récupérer en vitesse avant qu'il ne soit trop tard.

Jeudi dernier, l'Epic Games Store faisait tourner la roue des jeux gratuits. Ainsi, deux nouveaux titres ont pris le relai des cadeaux hebdomadaires. Un duo plutôt apprécié dans l'ensemble, que vous pouvez ajouter d'un clic à votre ludothèque pour ensuite les garder à vie. Mais vous n'avez plus que quelques jours pour le faire, alors ne tardez pas.

My Night Job, le jeu gratuit qui fleure bon les années 1980

Si vous aimez les vieux films d'horreur et l'ambiance des années 1980, My Night Job est le jeu gratuit qu'il vous faut cette semaine. Comme son titre le suggère, vous vous mettez dans la peau d'un gardien de nuit veillant à préserver un manoir abandonné. Sauf que la bâtisse attire visiblement les monstres de toutes sortes. À vous de les repousser à l'aide de l'arsenal que vous vous forgez au fur et à mesure. Votre endurance promet d'être mise à rude épreuve, l'intensité grimpant plus vous jouez. Saurez-vous tenir le coup ? Pour le savoir, récupérer ce cadeau de l'Epic Games Store d'ici avant 17 heures le jeudi 5 mars 2026.

Boxes Lost Fragments, le jeu gratuit de l'Epic Games Store qui remue vos méninges

Dans un style bien différent, Boxes Lost Fragments va mettre votre esprit d'analyse à rude épreuve. Endossez le rôle d'un voleur bien rôdé prêt à s'emparer de somptueux trésors. Mais, pour ce faire, vous devrez vous confronter à plusieurs dizaines de puzzles qui vous demanderont de coordonner des pièces ou encore de décrypter des codes. Un jeu qui vaut le détour pour les amateurs d'énigmes et autres casse-têtes. Si vous n'avez pas encore récupérer ce jeu gratuit de l'Epic Games Store, vous avez jusqu'à jeudi prochain, 16h59 dernier délai avant que les nouveaux titres offerts prennent la relève.

Quels sont les prochains jeux offerts par Epic ?

La mécanique est bien huilée. Chaque jeudi, l'Epic Games Store propose de nouveaux jeux gratuits à exactement 17 heures. Dès lors, My Night Job et Boxes ne pourront plus être ajoutés gratuitement à votre bibliothèque passé le délai. En revanche, vous aurez la possibilité d'obtenir deux autres titres qui valent autant le coup d'œil dès le 5 mars 2026 :

Idle Champions of the Forgotten Realms : un jeu de stratégie incrémental dans l'univers de Donjons & Dragons.

: un jeu de stratégie incrémental dans l'univers de Donjons & Dragons. Turnip Boy Robs a Bank : un navet devient un cambrioleur de banque dans ce roguelite humoristique.