Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits pour tous les utilisateurs de la plateforme. Il peut s'agir de gros blockbusters, de jeux indépendants voire même de cadeaux pour des jeux très populaires. En ce moment, à l'occasion des méga soldes qui embrasent sa boutique jusqu'au 11 juin 2026 17h00, l'Epic Games Store cache l'identité de ses jeux pour surprendre les joueurs et les offre en général par deux, à l'exception de la semaine passée où il y en avait carrément quatre.

Des Megasoldes généreuses en jeux gratuits sur l'Epic Games Store

C'est assez rare, mais il arrive parfois que plus de deux jeux gratuits soient offerts en même temps par l'Epic Games Store. En général, c'est surtout parce qu'il y a une compilation dans le lot, et c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. On a déjà eu le droit à un petit jeu indépendant coloré, un puzzle game qui nous plonge en plein dans le triangle des Bermudes dans une succession d'énigmes en tout genre.

Mais il y a surtout eu le gros morceau : la trilogie de Tomb Raider 1-3 Remastered. Trois jeux dans une seule compilation offerte par l'Epic Games Store. Des jeux mythiques qui ont marqué leur époque et permis à Lara Croft de devenir une véritable icône. L'aventurière aura d'ailleurs prochainement le droit à un nouveau jeu, Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake de ses premières aventures qui devrait relancer la franchise sur de nouveaux rails. Si vous voulez encore récupérer ces jeux, il faudra le faire très vite puisque ces derniers ne seront disponibles que jusqu'à 17h00 ce jeudi 28 mai 2026. Ensuite, ce sera la relève.

Deux nouvelles surprises bientôt offertes

Malheureusement vous l'aurez compris, à l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore quels sont les jeux gratuits de l'Epic Games Store de ce jeudi 28 mai. S'il arrive parfois que l'identité des jeux fuite avant l'heure, ce n'est pas le cas ici non plus. La plateforme garde farouchement le mystère jusqu'à 17h00 pétante, tandis que les joueurs théorisent sur ce qui pourrait être offert. Beaucoup demandent encore le premier Subnautica et son spin-off, alors que Subnautica 2 vient tout juste de sortir et cartonne. Certains espèrent également avoir le droit à un petit blockbuster pour marquer cette période de méga-solde, chose qui est déjà arrivée par le passé.