L’Epic Games Store va sortir le grand jeu dès aujourd’hui et pour les prochaines semaines. A l’occasion du retour des Méga Soldes, la boutique signe le retour des jeux gratuits mystères, qui resteront une grande surprise jusqu'au bout.

Depuis sa création il y a maintenant huit ans, l’Epic Games Store a distribué plus de 500 jeux gratuits à tous les utilisateurs qui ont eu la présence d’esprit de cliquer sur « Ajouter à la bibliothèque » avant la date limite. Malgré les turbulences qui secouent actuellement l’éditeur, et plus largement l’industrie, la distribution de cadeaux hebdomadaires se poursuit. La boutique est ainsi désormais ancrée dans une routine confortablement installée, qui est chamboulée à quelques rares occasions. Quand l’heure est aux traditionnelles Méga Soldes, l’éditeur sort de sa hotte de plus gros jeux gratuits Epic Games Store, généralement un duo composé d’un jeu AAA et d’un titre indépendant acclamé. Cette année ne fera visiblement pas exception, et ce sont donc deux nouveaux cadeaux surprise qui arrivent sur la boutique.

Deux jeux gratuits surprise arrivent sur l'Epic Games Store

L’EGS s’apprête encore à sortir la grosse artillerie. Tous les ans, à l’occasion de ses Méga Soldes, la boutique fait une petite entorse à sa routine en offrant des productions plus clinquantes qu’à l’accoutumée. Les petits jeux indépendants confidentiels retournent soigneusement au placard pour laisser place à de plus gros jeux gratuits Epic Games Store. L’éditeur se montre en effet généralement plus généreux, et, afin de créer l’événement, préfère entretenir le mystère jusqu’au dernier moment. S’il n’est pas rare qu’ils soient dévoilés avec un peu d’avance grâce aux datamineurs et autres détectives des internets, mais leur identité restera vraisemblablement entière, cette fois.

Il faudra ainsi attendre ce 14 mai 2026 à 17h00 tapantes pour découvrir le nom des prochains jeux gratuits Epic Games Store. Faute d’indices réellement exploitables, les paris vont de bon train, avec des noms comme Subnautica, Planet of Lana ou encore HITMAN World of Assassination qui reviennent, sans véritable piste sérieuse. Cela ne reste, pour l’heure, que de la théorie, mais, en attendant, les retardataires ont encore quelques heures pour mettre la main sur les derniers jeux gratuits Epic Games Store, à savoir Arranger: A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin, deux titres indépendants très bons en leur genre. Pour rappel, ces deux jeux gratuits Epic Games Store redeviendront payants dès ce jeudi 14 mai 2025 à 16h59.

Source : EGS