Une semaine est déjà passée depuis la dernière offre de l'Epic Games Store. Il est donc temps de découvrir et de récupérer ses deux nouveaux jeux gratuits.

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store se met à jour. À 17 heures tapantes, la boutique dira au revoir à Machinarium et Make Way, ses deux jeux gratuits du moment, pour laisser place à un autre titre. Une fois de plus, il s'agit d'une véritable pépite indé qui a déjà largement fait ses preuves. Il est à récupérer dès maintenant, et ce, jusqu'au 11 septembre 2025.

Monument Valley, un magnifique jeu gratuit

Le premier jeu gratuit Epic Games Store de ce jeudi est un petit bijou de la scène indé. Monument Valley, la création de ustwo games, collectionne les récompenses prestigieuses, notamment aux Apple Design Awards et aux BAFTA Games Awards. Sorti à l'origine sur mobile, le titre est disponible depuis quelques années sur PC dans une version qui lui rend tout à fait honneur.

Monument Valley vous propose de résoudre des puzzles dans un décor présenté en vue isométrique. Vous dirigez la princesse Ida qui cherche à traverser des paysages trompeurs dans une quête de pardon. Sur son chemin, elle doit parvenir à éviter le Peuple des corneilles, bien décidé à la freiner. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Petite pirouette dans la programmation ! Alors que nous pensions pouvoir récupérer deux jeux ce jeudi 4 septembre, Monument Valley occupe seul la place. Le second titre précédemment annoncé, le stratégique The Battle of Polytopia, s'offrira finalement du 11 au 18 septembre.

Mais, cet indé ne sera pas seul : il s'accompagnera de deux autres titres ! D'une part, vous pourrez poursuivre l'expérience de cette semaine avec Monument Valley 2. D'autre part, place à l'action avec le récent et excellent Ghostrunner 2. Rendez-vous jeudi prochain à 17 heures, pour les récupérer.