En plus de la pluie de gros jeux gratuits en lien avec les fêtes de fin d'année, l'Epic Games Store se fend de deux offres surprises bonus monumentales.

Tandis que l'Epic Games Store continue chaque jour de déballer ses jeux gratuits cadeaux pour fêter à sa manière Noël et la fin d'année, la plateforme a en parallèle annoncé deux autres cadeaux surprises offerts sur une autre branche de la boutique d'Epic. Voyons tout cela plus en détail.

Un jeu monumental offert gratuitement en plus sur l'Epic Games Store

En supplément des jeux gratuits se renouvelant en ce moment chaque jour, l'Epic Games Store mise sur un très beau jeu gratuit qui a fait sensation sur la scène indé, à savoir Monument Valley. Signé ustwo games, ce puzzle game est devenu un véritable phénomène dès sa sortie. Lauréat de multiples récompenses, il s'est même fait une place jusqu'au store gaming de Netflix. Sorti à l'origine sur mobile, le titre est disponible depuis quelques années sur PC dans une version qui lui rend tout à fait honneur, bien que la version offerte ici est bien l'originale disponible sur Android et iOS.

Dans Monument Valley, votre mission est de guider la princesse Ida dans un décor minimaliste, mais envoûtant. L'architecture impossible se mue en véritables illusions d'optique qui donnent vie à des casses-tête à résoudre pour progresser sur le chemin de la rédemption, tout en déjouant les obstacles et les défis imposés par les mystérieux Corbeaux. Jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, il est à récupérer gratuitement jusqu'au 1er janvier 2026 sur la version mobile de la boutique. Rendez-vous sur la page citée dans le bouton ci-dessous pour savoir comment l'obtenir facilement. Celle-ci va notamment vous fournir un code QR à utiliser sur un appareil compatible pour accéder à la page d'installation.

Sa suite tout aussi monumentale offerte en prime

En plus du premier épisode, l'Epic Games Store offre donc en prime le tout aussi bon Monument Valley 2. Compte tenu du succès critique du précédent épisode, Ustwo Games a en effet remis ça une deuxième fois (et même une troisième). Monument Valley 2 reprend ainsi la formule du premier volet pour une nouvelle histoire dans des décors minimalistes en vue isométrique. Cette fois, guidez une mère et son enfant à travers cette architecture magique pleine de puzzles à résoudre pour avancer.

Monument Valley 2 est donc également à récupérer gratuitement jusqu'au 1er janvier 2026, une fois encore sur la version mobile de l'Epic Games Store. Rendez-vous sur la page citée dans le bouton ci-dessous pour savoir comment l'obtenir facilement. Celle-ci va notamment vous fournir un code QR à utiliser sur un appareil compatible pour accéder à la page d'installation.

