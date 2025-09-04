Une semaine est déjà passée depuis la dernière offre de l'Epic Games Store. Il est donc temps de découvrir et de récupérer ses deux nouveaux jeux gratuits.

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store se met à jour. À 17 heures tapantes, la boutique dira au revoir à Machinarium et Make Way, ses deux jeux gratuits du moment, pour laisser place à deux autres titres. Une fois de plus, il s'agit de véritables pépites indé qui ont déjà largement fait leur preuve, en particulier le premier. Ils sont à récupérer dès ce soir, et ce, jusqu'au 11 septembre 2025.

Monument Valley, le bijou de la semaine

Le premier jeu gratuit Epic Games Store de ce jeudi est un petit bijou de la scène indé. Monument Valley, la création de ustwo games, collectionne les récompenses prestigieuses, notamment aux Apple Design Awards et aux BAFTA Games Awards. Sorti à l'origine sur mobile, le titre est disponible depuis quelques années sur PC dans une version qui lui rend tout à fait honneur.

Monument Valley vous propose de résoudre des puzzles dans un décor présenté en vue isométrique. Vous dirigez la princesse Ida qui cherche à traverser des paysages trompeurs dans une quête de pardon. Sur son chemin, elle doit parvenir à éviter le Peuple des corneilles, bien décidé à la freiner. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store.

The Battle of Polytopia, un deuxième jeu gratuit sur l'Epic Games Store

Celui-ci est un autre genre de casse-tête vidéoludique. The Battle of Polytopia compte lui aussi parmi les jeux gratuits Epic Games Store à récupérer du 4 au 11 septembre. Avec son style graphique en low-poly, ce titre signé Midjiwan AB va bien de pair avec Monument Valley. Mais nous partons sur un autre concept ici !

The Battle of Polytopia va aussi vous remuer les méninges, mais pas avec des puzzle. Il s'agit là d'un jeu de stratégie au tour par tour. L'autre jeu gratuit Epic Games Store vous embarque dans des batailles entre tribus. Parfait pour les amateurs de défi en ligne !