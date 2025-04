En plus du jeu offert sur PC et des beaux cadeaux offerts cette semaine, l’ensemble des utilisateurs de l'Epic Games Store peuvent récupérer deux jeux gratuits supplémentaires.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Epic Games Store a pimenté sa routine. Historiquement, la boutique offrait un ou deux jeux gratuits toutes les semaines à l’ensemble des joueuses et joueurs PC. Désormais, celles et ceux qui ne jurent que par le mobile ont eux aussi le droit à leurs cadeaux tous les jeudis. Des titres qui sont parfois des plus intéressants, les papas de Fortnite n’hésitant pas à offrir de belles pépites.

Deux jeux gratuits Epic Games Store pour les joueurs mobiles

Le marché du mobile étant plus porteur que jamais, la boutique n’hésite donc plus à mettre davantage la main au portefeuille pour également gâter les joueurs Android et iOS. Il est donc toujours possible pour les PCistes de récupérer leurs jeux gratuits et cadeaux hebdomadaires, à savoir Chuchel et du contenu pour bien démarrer dans le MMORPG Albion Online pour le cru de cette semaine. En plus, il est alors possible de mettre la main sur deux jeux gratuits Epic Games Store sur mobiles, l’un étant celui déjà disponible sur PC, l’autre étant une véritable pépite en son genre. Pour rappel, vous avez jusqu’au jeudi 1er mai 2025 pour les télécharger via l’application mobile de l’EGS, après quoi ils redeviendront payants.

Loop Hero

Petite pépite signée Devolver Digital. Loop Hero est un mélange détonnant entre le rogue-like et de deck-building avec une petite particularité. Ici, le joueur ne contrôle pas directement son personnage, il avance seul avec un tracé circulaire qu’il parcourra en boucle. Aidé d’un jeu de cartes mystiques extensible, ce jeu gratuit Epic Games Store vous demande alors de placer les ennemis, terrains et autres éléments tout au long de chaque boucle, qui devient alors unique. Un système d’expédition et loop/loot diablement original et efficace qui lui a valu les honneurs en 2021. Vu que c’est gratuit, difficile de rechigner de passer à côté.

CHUCHEL

Également gratuit sur PC, l'original Chuchel est aussi disponible sur mobiles. Un jeu de réflexion primé et bourré d’humour qui met en scène une petite boule de poussière espiègle qui devra faire face à son rival : Kekel. Comme Botanicula, du même studio et offert récemment, ce jeu gratuit Epic Games Store vous fera voyager au rythme des musiques de DVA, duo tchèque de rock alternatif reconnu. Un titre inspiré des grands classiques du jeu vidéo comme Space Invaders et Pac-Man et fort sympathique à découvrir gratuitement donc.

Source : Epic Games Store