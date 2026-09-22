L'Epic Games Store vous offre en ce moment 2 jeux gratuits qui frôle tous les deux les 90 / 100 sur Metacritic, des pépites très bien notées à récupérer en vitesse.

Deux jeux gratuits Epic Games Store à garder à vie sur PC, ça vous intéresse ? Ça tombe bien, car vous avez encore quelques jours devant vous pour récupérer ceux offerts en ce moment. De plus, vu l'accueil critique que chacun à reçu, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Vous avez jusqu'au 24 septembre 2026, 16h59 dernier délai, pour les ajouter à votre bibliothèque.

Quels sont les jeux gratuits de l'Epic Games Store en ce moment ?

Chaque jeudi, l'Epic Games Store vous offre des jeux gratuits pour votre backlog PC. C'est pourquoi vous pouvez récupérer deux nouveaux titres depuis le 17 septembre dernier. Ils seront toutefois remplacés par deux autres dès le 24 septembre, à 17 heures exactement. Voici la liste, à vous ensuite de jouer pour tout obtenir à temps :

Les jeux gratuits du 17 septembre à récupérer : Mincop Shogun Showdown

Les jeux gratuits à venir le 24 septembre : Astrea Six Sided Oracles Mechabellum



Mindcop, le polar dans lequel vous êtes l'enquêteur

Le catalogue de l'éditeur Dear Villagers ne manque pas de pépites. L'Epic Games Store nous le rappelle encore une fois avec ses jeux gratuits de la semaine, dans lesquels ont retrouve le célèbre Mindcop. Ce polar interactif en 2D et tout de suite reconnaissable avec ses personnages cartoon et son ambiance qui imite le noir et blanc ponctué de touches de rouge. Jeu narratif non-linéaire, il nous fait incarner un détective capable de plonger dans l'esprit de ses suspects pour des interrogatoires mentaux en trois étapes. C'est là tout le sel du gameplay sous forme de mini-jeux en temps réel pour réussir à faire la lumière sur les différentes enquêtes. C'est frais et assez addictif à la fois, une vraie réussite qui vaut à cette production indé d'Andre Gareis la belle moyenne de 87 / 100 de la critique sur Metacritic.

Shogun Showdown, le jeu gratuit en pixel art qu'il vous faut sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store met décidément à l'honneur les indé de 2024 sont donc à l'honneur ces jeux gratuits du 17 au 24 septembre. L'autre pépite à récupérer s'appelle Shogun Shodown et lui aussi a fait une très belle impression à la critique avec une moyenne de 88 / 100. Si vous aimez les roguelike et les deckbuilder, que le pixel art fait battre votre cœur et que vous avez un faible pour la Chine impériale, Sogun Showdown est un indispensable pour vous. S'inspirant ouvertement de Slay the Spire, il propose un gameplay à base de tuiles pour gérer l'action. Cela dit, il s'en distingue par un sens du timing et du placement qui rythme la partie avec intensité. Là aussi, c'est un cadeau à ne pas louper.

Si vous venez de vous lancer sur l'Epic Games Store, vous verrez que récupérer les jeux gratuits de la plateforme est un jeu d'enfant. Vous devez simplement créer un compte et avoir activé l'authentification à deux facteurs. Ensuite, voici comment ajouter lesdits jeux et autres éventuels packs offerts :

Rendez-vous sur le site officiel ou l'application Epic Games Store.

Connectez-vous à votre compte.

Scrollez jusqu'à arriver à la section des jeux gratuits de la plateforme ou allez directement sur les fiches des jeux concernés.

Cliquez sur « Obtenir ».

Validez ensuite votre choix en cliquant sur « Ajouter à la bibliothèque » quand la fenêtre « C'est gratuit » apparaît.

Retrouvez le jeu gratuit directement dans votre bibliothèque pour l'installer.

Capture d'écran du 6 août 2026. © Gameblog