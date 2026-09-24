Deux jeux gratuits sont offerts sur l'Epic Games Store ce jeudi 24 septembre 2026. Vous aurez une semaine pour les ajouter à votre bibliothèque et en profiter à vie sur PC.

L'Epic Games Store vous fait cadeau de deux jeux gratuits dès aujourd'hui, 17 heures. C'est le moment de récupérer un roguelike que vous auriez pu manquer à Noël en 2024 ou d'en garder à vie un autre que vous auriez pu essayer gratuitement cet été. Cette semaine est donc un peu la semaine des secondes chances pour les joueuses et joueurs PC, découvrez la sélection avec nous.

L'Epic Games Store vous offre deux jeux gratuits dès le 24 septembre

Un nouveau jeudi est là, ce qui veut dire que l'Epic Games Store met à disposition de nouveaux jeux gratuits à garder à vie pour les joueurs PC. Ils sont au nombre de deux et vous pouvez les récupérer du 24 septembre 2026 (17 heures) jusqu'au 1er octobre 2026 (16h59) :

Astrea Six Sided Oracles , un jeu gratuit indé signé Little Leo qui mélange deckbuilding et roguelike

, un jeu gratuit indé signé Little Leo qui mélange deckbuilding et roguelike Mechabellum, un RTS MMO développé par Game River

Astrea Six Sided Oracles, un dice-deckbuilder et roguelike gratuit

Déjà offert parmi les jeux gratuits cadeaux de Noël 2024 sur l'Epic Games Store, Astrea Six Sided Oracles donne une seconde chance à celles et ceux qui l'auraient loupé il y a deux ans. Véritable perle parmi les roguelike de deckbuilding, il mêle jet de dés et carte à embranchement pour des duels intenses jusqu'aux combats de boss. En plus de cela, il crée un véritable univers avec sa propre mythologie cosmique pour une intrigue qui donne envie de retourner dans la bataille, même si cela implique de mourir en boucle. On vous promet une belle découverte si vous êtes amateur du genre.

Mechabellum, le RTS multijoueur à récupérer gratuitement jusqu'au 1er octobre 2026

Si vous avez aimez tester temporairement Mechabellum grâce à Steam en juin dernier, l'Epic Games Store vous en fait cadeau avec ses jeux gratuits du 24 septembre. Si vous ne le connaissez pas encore l'auto-battler tactique de Game River, son titre devrait déjà vous donner une idée du contexte. Et pour cause, le gameplay vous place au cœur de batailles en temps réel de mechas en multijoueur. C'est un peu Command & Conquer mais avec des robots en somme. La stratégie est évidemment au cœur de l'expérience, mais ne vous attendez pas à de la micro-gestion. Ici, tout repose sur le positionnement de vos troupes et votre capacité d'adaptation. Sautez sur l'occasion de l'ajouter à votre bibliothèque avant 17 heurs, le 1er octobre 2026.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Jeudi prochain, l'Epic Games Store va de nouveau changer sa sélection de jeux gratuits à vous offrir. Astrea et Mechabellum vont laisser la place à d'autres cadeaux que vous pourrez récupérer du 1er octobre (17 heures) jusqu'au 8 octobre (16h59). Seulement, à l'heure d'écrire ces lignes, nous ignorons encore leur identité. Alors rendez-vous ce soir pour la découverte.