Vous n'avez toujours pas récupéré vos jeux gratuits sur l'Epic Games Store ? Alors hâtez-vous, car ils ne vous restent plus beaucoup de temps et ils valent vraiment le coup.

Il se passe encore de belles choses sur l'Epic Games Store. À l'instar de Prime Gaming ou de Steam, le service vous permet de profiter très régulièrement de jeux gratuits. La semaine dernière, comme chaque jeudi, les titres offerts de la semaine précédente ont laissé la place à de nouveaux cadeaux. Mais il ne faudra pas attendre trop longtemps, car vous ne pourrez les récupérer que jusqu'au 4 septembre, 16h59 dernier délai.

Make Way, un jeu gratuit qui mise tout sur le fun

Commençons par un jeu gratuit plus que validé par les joueuses et joueurs eux-mêmes ! Il s'agit de Make Way, un titre indé qui vous propose de prendre part à des courses endiablées. Sa particularité est qu'en plus des tours de piste, vous pouvez aussi bâtir celle-ci vous-mêmes. Voilà qui ajoute encore plus de challenge à l'expérience.

Déjà valorisés de notes « très positives » sur Steam et d'un 4,7/10 des joueurs sur l'Epic Games Store, on peut dire que Make Way est plus qu'approuvé. Alors profitez de cette offre hebdomadaire qui pourrait ne pas se représenter avant un moment. D'ordinaire proposé au prix de 14,99 €, le jeu est gratuit jusqu'à jeudi prochain.

Machinarium, la pépite gratuite de l'Epic Games Store

Une fois n'est pas coutume, les indé occupent le devant de la scène sur l'Epic Games Store. Après les courses à toute allure, embarquez pour une aventure originale signée du studio Amanita Design. Machinarium, deuxième jeu gratuit de la semaine, vous promet un voyage mémorable.

Dans ce jeu de plateforme, partez à la rescousse de toute une ville après avoir été jeté au rebu. Vous incarnez alors Josef, un petit robot qui veut retourner à Machinarium mais ne s'attend à ce qui se trame là-bas... Ce jeu gratuit Epic Games Store vous permet donc de faire une économie de 19,99 € par rapport au prix habituel.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Comme nous le rappelons, chaque nouvelle fournée de jeux gratuits Epic Games Store ne peut être récupérée qu'en l'espace d'une semaine. Vous avez donc jusqu'à ce jeudi 4 septembre, 16h59, pour ajouter Make Way et Machinarium à votre ludothèque.

Tout de suite après, deux nouveaux jeux gratuit seront à récupérer pour une durée d'une semaine également ! Du 4 au 11 septembre 2025, vous pourrez obtenir Monument Valley, un jeu de puzzle déjà culte avec une direction artistique minimaliste qui tombe à pic avec la sortie du troisième opus cet été, et The Battle of Polytopia, un autre jeu de stratégie cubique à souhait.