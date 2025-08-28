Il y a du nouveau qui débarque sur l'Epic Games Store. Deux nouveaux jeux gratuits sont à récupérer dès aujourd'hui. Comme d'habitude, vous les garderez à vie.

Vous aussi, vous aimez bien découvrir d'autres œuvres sans avoir à vous ruiner ? Ça tombe bien, les offres se sont multipliées ces dernières années. Les abonnements comme le Xbox Game Pass ou Prime Gaming sont l'occasion de découvrir une tonne de titres sans avoir à passer à la caisse pour tous. Mais, le plus avantageux est sans doute l'Epic Games Store. Une fois encore, il vous propose deux jeux totalement gratuits qui valent le détour, à récupérer dès ce jeudi 28 août à 17h et avant le 4 septembre prochain.

Machinarium, une vraie pépite gratuite

Les indé succèdent aux indé. Après Strange Horticulture et Kamaeru (disponibles jusqu'à 16h59 ce soir), c'est au tour de Machinarium de vous transporter dans son univers atypique grâce à l'Epic Games Store. D'ailleurs, on ne s'étonnera pas qu'il soit édité par Deadalic Entertainment, dont le catalogue regorge d'étrangetés. Mais ici, c'est un véritable petit chef-d'œuvre visuel qui s'offre à vous.

Ce premier jeu gratuit vous place dans la peau tout en métal de Josef, un petit robot qui se retrouve bloqué dans une décharge. Vous allez alors devoir l'aider à retrouver son chemin pour retourner dans la ville moderne de Machinarium où de gros bouleversements sont en train de se jouer. Pour qui aime les plateformers et les directions artistiques originales, c'est une occasion à ne pas manquer sur l'Epic Games Store.

Make Way, le second jeu gratuit de la semaine

Un second jeu gratuit vous attend ce jeudi sur l'Epic Games Store. Autant vous dire qu'il change complètement d'atmosphère ! Cette fois, mettez le pied au plancher avec Make Way, un jeu de course complètement chaotique qui s'expérimente en multijoueur pour des tour de pistes toujours intenses.

Misant tout sur le fun, Make Way tire son épingle par la construction de circuits. Créez ainsi votre terrain de jeu à la volée pour ensuite foncer à toute allure sur l'asphalte. Loufoque, frénétique et surtout bon enfant, c'est un bon jeu gratuit (du moins cette semaine !) pour passer le temps à plusieurs.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Le système de l'Epic Games Store fonctionne ne manière hebdomadaire. Ainsi, chaque jeudi à 17 heures, la boutique change son offre pour vous offrir un ou plusieurs jeux gratuits. Ceux à venir le 4 septembre sont encore à découvrir. Nous ne manquerons donc pas de vous les annoncer ce soir !