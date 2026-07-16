Comme chaque semaine, l'Epic Games Store renouvelle ce jeudi 16 juillet 2026 à partir de 17 heures ses offres de jeux gratuits. Il faudra donc dire adieu aux titres de la semaine précédente qu'étaient Nova Lands et Tattoo Tycoon pour dire bonjour en leurs remplaçants. En l'occurrence, il est question de Echo Generation Midnight Edition et de Luto, qu'on va présenter plus en détail.

Deux nouveaux jeux gratuits disponibles sur l'Epic Games Store à partir de ce 16 juillet 2026 à 17 heures

L'Epic Games Store va donc mettre à votre disposition aujourd'hui et jusqu'au 23 juillet 2026 à 16h59 deux nouveaux jeux gratuits pas très connus, mais qui ont malgré tout réussi à séduire la niche de joueurs à laquelle elle s'adresse. En l'occurrence, la plateforme d'Epic vous propose :

Echo Generation Midnight Edition : un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel

: un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel Luto : une expérience d'horreur psychologique en vue à la première personne

Echo Generation Midnight Edition disponible gratuitement sur l'Epic Games Store

On commence donc la présentation des nouveaux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store à partir de ce 16 juillet 2027 à 17 heures avec Echo Generation Midnight Edition, développé et édité par Cococucumber et sorti en 2021. Si vous avez aimé (les bonnes saisons) de Stranger Things, ce titre pourrait vous plaire. Il s'agit en effet d'un jeu d'aventure au tour par tour en voxel avec une ambiance années 90 et une touche de surnaturel. D'étranges événements secouent Maple Town : un crash mystérieux entraîne votre personnage et son groupe d'ados dans une aventure inquiétante à travers votre ville natale. Affrontez des monstres, accomplissez des quêtes et levez le voile sur des secrets pour révéler une conspiration qui transcende le temps.

Le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store dès ce jeudi 16 juillet 2026 à 17 heures, mais clairement pas des moindres, est Luto, développé par Broken Bird Games, édité par Selecta Play et sorti en 2025. On reste dans le domaine du surnaturel, mais avec cette fois une ambiance nettement moins joyeuse, puisqu'il est question d’horreur psychologique. Vous incarnez en effet une personne incapable de quitter sa maison. Pire encore : chaque tentative d’évasion vous entraînera plus profondément dans l’inconnu, où rien n’est ce qu’il paraît et où tout mettra vos sens à l’épreuve.

En attendant de connaître les prochains jeux gratuits du Store d'Epic

Ces deux nouvelles offres de jeux gratuits de l'Epic Games Store sont donc disponibles dès ce jeudi 16 juillet 2026 à partir de 17 heures et jusqu'au 23 juillet 2026 à 16h59. Une fois passé 17h la semaine prochaine, il sera à nouveau temps de procéder à la rotation des offres gratuites de la plateforme, qui les révèlera une fois celle-ci effectuée. Nous tâcherons donc de mettre à jour cette partie de l'article en temps voulu.

Source : EGS