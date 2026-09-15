C’est une routine désormais bien connue des habitués de l’Epic Games Store. Chaque semaine, la plateforme propose un ou plusieurs jeux gratuits, sans aucune condition, si ce n’est d’avoir un compte, lui aussi gratuit, sur la plateforme. Une formalité en somme qui s’accompagne d’une deadline. Les utilisateurs ont en effet une semaine chrono pour mettre la main sur les cadeaux hebdomadaires, après quoi la plateforme des papas de Fortnite effectue sa rotation hebdomadaire. C’est donc l’heure de votre petite piqûre de rappel du mardi matin. Il ne vous reste plus que quelques jours pour réclamer les deux derniers jeux gratuits de l’Epic Games Store.

Astral Ascent, un roguelike français

On commence avec une petite pépite méconnue française, destinée aux amateurs de roguelike. Astral Ascent nous propulse dans un univers de fantasy coloré, où quatre héros doivent tenter de s’échapper du Jardin, une prison céleste gardée par de redoutables boss. Les fans d’Hades, et autres jeux du genre, seront clairement à la maison, avec des combats rapides et vifs, des salles générées de manière procédurale, des pouvoirs à débloquer et, finalement, des parties qui ne se ressemblent jamais vraiment. Un jeu gratuit Epic Games Store assez généreux, aussi bien dans son contenu que sa durée de vie. Comptez environ 15 heures pour voir le bout de l’histoire et environ 50 heures pour en faire tout le tour. Sur Steam, le roguelike cumule plus de 5400 avis très positifs, pour une note estimée de 5/5.

Luftrausers, le shoot’em up à l'ancienne

Changement de décor et d’ambiance avec le second jeu gratuit Epic Games Store à récupérer. Sorti en 2014, ce petit jeu d’arcade et de tir se résume en quelques mots. On pilote un avion personnalisable au milieu d’un champ de bataille ouvert où il faudra décimer des armées complètes sans se faire descendre. Old school dans l’âme, le shoot’em up Luftrausers ne propose aucune campagne à rallonge, tout est une question de score et de skill. Un jeu gratuit Epic Games Store qui a lui aussi été très bien accueilli par les amateurs du genre si l’on se fie aux évaluations sur la plateforme concurrente.

Ces deux jeux gratuits Epic Games Store seront à récupérer avant le 17 septembre 2026 à 16h59. Passée cette date, ils seront remplacés par deux autres cadeaux, qui seront quant à eux disponibles jusqu’au 24 septembre à la même heure. Il s’agira de Mindcop, un jeu de polar narratif et du deckbuilder en tour par tour Shogun Showdown. Dans tous les cas, la marche à suivre pour récupérer les jeux gratuits Epic Games Store reste toujours la même:

Ouvrir le site officiel ou l'application EGS.

Connectez-vous avec vos identifiants.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page du jeu.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit Epic Games Store est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Source : Epic Games Store