L'Epic Games Store vous offre un nouveau jeu gratuit du 12 au 19 novembre 2026. Découvrez de quoi il s'agit mais aussi de celui ou ceux à venir la semaine prochaine.

Chaque jeudi, l'Epic Games Store vous offre un ou plusieurs jeu gratuit à récupérer pendant une semaine. Le cadeau offert du 12 au 19 novembre 2026 est Knightica, un auto-battler développé par un studio indépendant. Sorti en 2025, il s'apprête à débarquer sur la plateforme. C'est donc pour fêter cette grande nouvelle qu'il vous est donné. Découvrez-le avec nous.

L'Epic Games Store offre Knightica comme jeu gratuit jusqu'au 19 novembre

Knightica est vraiment un jeu au croisement des genres. La petite équipe du studio français Mad Mango Games l'a conçu comme un auto-battler au tour par tour avec une forte dimension roguelike. Le but est de conduire votre armée constituée d'unités à faire progresser afin de libérer des royaumes. À vous de recruter vos troupes dans le jeu gratuit de l'Epic Games Store et de les placer stratégiquement sur la grille où se déroule les affrontement.

Là où Knightica sort son épingle du jeu, c'est dans la recherche de synergie en jeu. Mad Mango Games a mis en place un système qui vous invite à combiner des unités variées de sorte de récolter des âmes démoniaques pour lever une armée aussi efficace que possible. Dès lors, chaque partie est différente. Mais ça, c'est à vous de le découvrir en récupérant ce jeu gratuit via l'Epic Games Store entre le 12 et le 19 novembre (17 heures dernier délai).

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Les habitués de la plateforme le savent bien désormais, l'Epic Games Store change sa sélection de jeux gratuits tous les jeudis. Le rendez-vous est ainsi fixé à 17 heures tapantes, si bien que vous avez intérêt de récupérer les jeux de la semaine précédente avant cette date butoir.

En plus de cela, l'Epic Games Store révèle à 17 heures exactement quel sera le ou quels seront les prochains jeux gratuits à récupérer et à garder à vie sur PC. Ainsi, nous découvrirons ce soir la prochaine fournée. Nous serons évidemment au rendez-vous pour vous annoncer les titres qui auront été choisis à la suite de Knightica.