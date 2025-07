L’Epic Games Store propose cette semaine deux nouveaux jeux gratuits à ne surtout pas manquer. Parfaits pour changer d’air et profiter du reste de l’été de la meilleure des manières.

Comme chaque jeudi, un ou plusieurs nouveaux jeux gratuits sont disponibles sur l’Epic Games Store à 17h00. Et justement, en cette toute fin juillet 2025, il est temps de découvrir ce qui vous attend… et ce que vous pourrez garder à vie sur votre compte. Sachant qu'en plus vous avez encore quelques heures pour récupérer le jeu actuel, à savoir Legion TD 2, un tower defense de qualité.

Un excellent jeu gratuit sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit proposé cette semaine sur l’Epic Games Store, c’est Keylocker. Il s’agit d’un jeu de rôle au tour par tour qui vous plonge dans un monde cyberpunk (loin de Cyberpunk 2077 toutefois) où la musique est strictement interdite. Vous incarnez BOGUE, une artiste rebelle capable d’utiliser le son comme une véritable arme dans une société hyperconnectée qui a réduit toute forme de créativité au silence. L’univers visuel est très marqué, avec un style pixel art vibrant, des teintes néon omniprésentes, et de nombreuses références à la culture japonaise. L’histoire, sombre et originale, vous entraîne dans une lutte contre un système autoritaire.

Côté gameplay, Keylocker mise sur des combats tactiques au tour par tour. Où chaque action demande du timing, de la stratégie et une bonne gestion des ressources. Les capacités musicales de BOGUE offrent une vraie variété dans les affrontements, et le jeu ne se limite pas aux combats. L’exploration, les choix de dialogues et les relations avec d’autres personnages occupent une place importante. Ce jeu gratuit est donc disponible toute cette semaine sur l’Epic Games Store, du 31 juillet au 7 aout à 17h00.

Un autre jeu gratuit sur EGS

À l’opposé de l’univers cyberpunk de Keylocker, Pilgrims propose une expérience bien plus détendue. Ce jeu gratuit sur l'Epic Games Store, signé Amanita Design, mise tout sur la narration visuelle, l’humour et la liberté d’action. Vous suivez un petit groupe de personnages dans un monde absurde, à travers une série de situations et d’énigmes à résoudre avec des cartes interactives. Chaque partie est différente, car il n’y a jamais une seule bonne solution.

Visuellement, Pilgrims est une réussite. Chaque scène est animée à la main, dans un style proche du conte illustré. L’ambiance sonore est douce, les personnages sont attachants, et les dialogues sont remplacés par des animations expressives. L’ensemble est aussi simple qu’original. Offert cette semaine sur l’Epic Games Store jusqu'au 7 aout, Pilgrims est parfait pour une session de jeu sans stress, mais pleine de créativité. Un bon jeu gratuit.

Et le prochain jeu offert ?

Comme toujours, le prochain jeu gratuit sur l’Epic Games Store sera révélé à 17h pile. Sauf si un leak survient d’ici là, ce qui arrive régulièrement. Restez connecté sur Gameblog pour ne rien manquer.