En attendant les prochains jeux gratuits à paraître ce 7 août pour une semaine sur l'Epic Games Store, il est donc encore possible de récupérer ceux actuellement en lice, jusqu'à ce jeudi à 16h59. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous êtes passé à côté, d'autant qu'il s'agit de belles pépites indépendantes très appréciées de la critique et des joueurs.

Un jeu gratuit tout en son cyberpunk à récupérer rapidement sur l'Epic Games Store

Cette semaine et la semaine suivante, l'EGS propose deux jeux gratuits, en essayant de mettre en avant des titres assez peu connus du grand public, mais qui peuvent clairement valoir le détour. C'est en tout cas le cas des deux propositions encore disponibles jusqu'au 7 août à 16h59. Avec pour commencer un jeu qui devrait parler aux amateurs du genre cyberpunk, avec un soupçon d'inspiration d'Undertale : Keylocker. Il s'agit d'un JRPG de rythme développé par Moonana Games, édité par Serenity Forge et sorti en 2021.

Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, nous incarnons BOGUE, une rockeuse rebelle qui se soulève contre un système où la musique est prohibée. Elle va donc au fil de l'aventure développer ses capacités, pour affronter des défis toujours plus grands, mais aussi nouer des relations avec d'autres rebelles comme elle, dans un univers mélangeant délicieusement rétro et cyberpunk.

Une aventure par les développeurs de Machinarium en guise de second jeu gratuit à ne pas rater

Le second jeu gratuit Epic Games Store propose une aventure nettement différente, mais tout aussi particulière, avec Pilgrims, sorti en 2019. Il s'agit plus précisément d'un titre d'Amanita Design, les développeurs de Machinarium, un studio qui a déjà été mis en avant à plusieurs reprises sur la plateforme via d'autres offres de jeux gratuits Epic Games Store. Cette fois, il est question de partir à l'aventure dans un univers absurde et gérer diverses situations et énigmes avec légèreté en compagnie de personnages hauts en couleur.

On oublie donc ici l'ambiance cyberpunk pour quelque chose de plus innocent, mais toujours avec une patte artistique assez atypique, et une jouabilité aussi simple qu'originale. Si l'expérience vous tente, vous avez donc aussi jusqu'au 7 août à 16h59 pour le récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store.

Source : EGS