L'Epic Games Store a continué de gâter les joueurs PC avec une année 2025 riche en cadeaux. Ce sont encore des dizaines et des dizaines de jeux gratuits qui ont été distribués cette année, mais l'événement le plus attendu de l'année arrive à grands pas : le calendrier de l'Avent. Pendant deux semaines, les joueurs auront droit à un jeu gratuit par jour, souvent des productions plus récentes et qualitatives qu’à l’accoutumée. L'édition 2025 marquera une grande première, puisque le premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera annoncé lors des Game Awards 2025, qui se tiendront dans la soirée du 11 décembre 2025. En attendant, les joueurs peuvent encore récupérer les deux derniers titres offerts avant qu'ils ne redeviennent payants.

Deux jeux gratuits Epic Games Store à récupérer vite

Il est donc temps pour votre piqûre de rappel hebdomadaire. Vous connaissez la chanson : chaque fois qu'un nouveau jeu gratuit débarque sur l'EGS, ceux précédemment offerts doivent céder leur place. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les deux derniers jeux gratuits Epic Games Store de la semaine, d’une valeur totale de 36,48€, avant qu’ils ne soient remplacés par le cadeau mystère qui sera révélé lors des Game Awards 2025. Vous avez donc jusqu’au jeudi 11 décembre à 16h59 pour les ajouter à votre bibliothèque, et surtout, les conserver à vie. Voici une petite présentation de ces deux cadeaux.

Menez l'enquête dans The Darkside Detective

On commence avec le meilleur jeu gratuit Epic Games Store de cette sélection. The Darkside Detective est un point-and-click au ton décalé, développé par le studio français Spooky Doorway. Le jeu suit le détective Francis McQueen, un enquêteur de l'étrange et son assistant, le sergent Dooley, alors qu'ils résolvent des affaires impliquant des phénomènes surnaturels dans la ville de Darkside. À travers des énigmes simples mais astucieuses, les joueurs doivent interagir avec des objets, interroger des témoins et collecter des indices pour résoudre chaque mystère. Un jeu gratuit Epic Games Store qui a reçu d’excellentes notes des joueurs et critiques qui l’ont essayé grâce à ses enquêtes variées et son humour absurde.

Bande-annonce en anglais

Jackbox Party Pack 4 gratuit avec l'Epic Games Store

Pour des soirées endiablées entre amis, l’EGS offre également Jackbox Party Pack 4. La série emblématique de jeux de société en ligne revient avec une quatrième compilation incluant cinq jeux délirants dont Fibbage 3, qui introduit de nouvelles questions et un mode Fibbage Enough About You, où les joueurs devinent des faits surprenants sur leurs amis. Survive the Internet vous demande de détourner les commentaires en ligne de manière hilarante, quand Monster Seeking Monster mélange rencontres et monstres avec des pouvoirs spéciaux, tandis que Bracketeering fait s'affronter des débats absurdes avec des paris. Enfin, Civic Doodle vous demande de participer à des concours d’art pour améliorer des peintures murales. Ce jeu gratuit Epic Games Store se joue simplement via téléphones, tablettes ou ordinateurs pour une expérience conviviale et débridée.

Bande-annonce en anglais

Source : EGS