Nous sommes déjà jeudi, ce qui veut dire que l'Epic Games Store a du nouveau à vous proposer dans son stock hebdomadaire de jeux gratuits. En l'occurrence, il s'agit de deux titres qui valent le détour.

L'Epic Games Store vous gâte une fois de plus cette semaine. Comme chaque jeudi, il est temps pour la boutique de vous offrir ses nouveaux jeux gratuits. Au nombre de deux en ce 12 mars 2026, vous pourrez évidemment les garder à vie une fois ajoutés à votre ludothèque. Et pour le coup, il serait vraiment dommage de passer à côté. Alors rendez-vous ce soir dès 17 heures pour les récupérer. Vous avez jusqu'au 19 mars 2026, 16h pour le faire.

Isonzo, l'excellent jeu de guerre est offert sur l'Epic Games Store

Peu de jeu de guerre peuvent se targuer d'offrir une retranscription aussi réaliste et immersive de la Première Guerre mondiale qu'Isonzo. Sorti en 2022, ce FPS développé par Blackmill Games et M2H nous plonge au cœur du front italien, dans la fameuse vallée du fleuve qui donne son nom au jeu. Avec un système de classe qui fonctionne à merveille et un sens du détail impressionnant, cet épisode de la licence WWI est devenu un incontournable. Malgré une carence évidente du côté de l'expérience solo, le titre propose des affrontements en multijoueur aussi intenses que mémorables. C'est donc un jeu gratuit à récupérer absolument sur l'Epic Games Store, avant le 19 mars prochain.

Cozy Grove, un jeu cosy gratuit incontournable

Si vous cherchez plutôt un titre pour vous détendre, le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine est ce qu'il vous fait. Le bien nommé Cozy Grove vous invite sur une île hantée par de nombreux fantômes qui cherchent le repos. À vous alors, en tant que « scout-à-l'écoute », de leur venir en aide en venant accomplir chaque jour de nouvelles missions. Entre ambiance chill, boucle de gameplay tranquille et rencontres touchantes, vous avez là une vraie pépite à garder à vie sur PC.

Quels seront les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Avec l'arrivée de nouveaux jeux gratuits sur l'Epic Games Store, cela veut dire que les prochains se dévoilent à leur tour. Le 19 mars 2026, à 17 heures tapantes, la boutique offrira d'autres titres à garder à vie qui prendront la relève de Cozy Grove et Isonzo. Seulement, il faudra attendre ce soir pour connaître leur identité.