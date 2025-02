Chaque semaine, l'Epic Games Store fait un beau cadeau aux joueurs PC : un ou plusieurs jeux gratuits. Mais, il faut bien penser à le récupérer dans les temps, sinon il faudra passer à la caisse. Alors, ne loupez pas les titres du moment pour pouvoir les garder à vie, d'autant qu'il y a de belles découvertes à faire.

Exceptionnellement, deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

La boutique aime bien faire plaisir à sa communauté. Tous les jeudis, il permet aux joueuses et aux joueurs PC inscrits sur sa plateforme d'ajouter gratuitement au moins un titre choisi à leur bibliothèque. Ainsi, de façon hebdomadaire, le backlog s'enorgueillit de nouveautés de toutes sortes.

Mais, cette semaine, ce n'est pas un mais bien deux jeux qui s'offrent à vous ! Il s'agit de productions indé bien appréciées des joueurs : Beyond Blue et Humankind. Deux jeux bien différents l'un de l'autre, donc, à récupérer sur l'Epic Games Store avant 17 heures, ce jeudi 13 février 2025.

Plongez en profondeur avec Beyond Blue

C'est un genre qui a le vent en poupe : la simulation de plongée sous-marine voit ses représentants se multiplier doucement au fil des années. On pense bien souvent à Subnautica, mais on a aussi pu voir le retour de Endless Ocean l'an dernier sur Nintendo Switch. Mais on peut aussi mentionner le bon Beyond Blue, offert gratuitement sur l'Epic Games Store.

Au travers de 8 plongées scénarisées, découvrez les mystères sous-marins aux côtés d'une équipe de chercheurs. Aidez-vous d'une technologie de pointe et faites preuve de curiosité dans cette aventure conçue à l'aide d'océanologues du monde entier. Si vous rêvez de nager avec les dauphins et que les abysses vous captivent, Beyond Blue est fait pour vous.

Construisez votre empire dans Humankind

Aujourd'hui, il faut oser se lancer dans le genre de la 4X. Les représentants du genre, Civilization en tête, sont si bien implantés, qu'il n'est pas simple de se faire une place à leur côté. Pourtant, certains tentent le coup. C'est notamment le cas des Français d'Amplitude Studios avec Humankind, actuellement offert dans l'Epic Games Store.

C'est LA surprise de l'Epic Games Store cette semaine : alors que Beyond Blue avait été annoncé à l'avance, les joueurs PC ont pu découvrir jeudi dernier qu'un second jeu serait offert à ses côtés. Et ils ont d'autant plus de raison de se réjouir qu'il s'agit de Humankind, un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour de ces dernières années. Avec plus de 60 cultures différentes, rejouez l'histoire de l'humanité à votre façon. Faites évoluer votre civilisation, déployez votre influence et remportez une guerre qui se joue sur de multiples terrains.