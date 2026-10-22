L'Epic Games Store renouvelle aujourd'hui ses offres de jeux gratuits en proposant deux nouveaux titres à récupérer et parfaits pour fêter Halloween.

Comme chaque jeudi, dès 17 heures, l'Epic Games Store fait tourner sa sélection de jeux gratuits hebdomadaires. Il faut donc dire au revoir à Agent A - Casse-tête d'espions et Bad Cheese pour laisser la place, jusqu'au 29 octobre 2026 à 16h59, à Home - A Unique Horror Adventure et Sker Ritual. Deux jeux d'horreur très différents, l'un en pixel art narratif, l'autre un FPS coopératif, qui tombent à pic avant Halloween.

Quels sont les deux nouveaux jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store ?

Jusqu'à sa prochaine rotation hebdomadaire, prévue comme tous les jeudis le 29 octobre 2026 à 17h, l'Epic Games Store vous offre donc deux jeux d'horreur indépendants, à la fois accessibles et bien notés par les amateurs du genre :

Home - A Unique Horror Adventure : une aventure horrifique en pixel art sous forme d'enquête dont vos choix façonnent l'issue.

: une aventure horrifique en pixel art sous forme d'enquête dont vos choix façonnent l'issue. Sker Ritual : un FPS de survie par vagues jouable seul ou jusqu'à 4 en coopération en ligne, spin-off de Maid of Sker.

Home - A Unique Horror Adventure est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 29 octobre 2026

On commence ainsi la présentation des nouveaux jeux offerts par l'Epic Games Store avec Home - A Unique Horror Adventure, développé et édité par BancyCo et sorti à l'origine en 2012. Ce petit classique de l'horreur indépendante vous réveille en pleine nuit d'orage, dans une pièce sombre d'une maison qui n'est pas la vôtre. Commence alors une enquête meurtrière en pixel art, où le récit évolue discrètement selon vos choix et votre interprétation des événements.

Chemins multiples, plusieurs fins, bande-son oppressante et un mode Postmortem façon journal de développement complètent l'ensemble. Une courte expérience idéale pour une soirée d'Halloween, à récupérer sur l'Epic Games Store avant le 29 octobre 2026.

Sker Ritual également offert gratuitement par la boutique d'Epic jusqu'au 29 octobre 2026

Place ensuite au second jeu gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store avec Sker Ritual, développé par Wales Interactive, édité par Skybound Game Studios et sorti le 18 avril 2024. Ce FPS de survie par manches est donc un spin-off de Maid of Sker, survival-horror britannique primé. L'histoire reprend la fin « mauvaise » de son aîné : en 1914, Elisabeth Williams règne sur l'île de Sker et s'apprête à diffuser le Chant de la Sirène.

Seul ou jusqu'à 4 joueurs en ligne, vous affrontez ainsi des vagues de monstres toujours plus dangereux, améliorez des armes steampunk et collectez des « Miracles », des pouvoirs liés aux dieux celtes. Objectifs optionnels, easter eggs et masques à collectionner prolongent l'expérience. De quoi organiser une soirée d'Halloween entre amis, gratuitement jusqu'au 29 octobre 2026 sur la boutique d'Epic.

Ces deux nouveaux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store sont donc disponibles à partir du 22 octobre 2026 à 17 heures et jusqu'au 29 octobre 2026 à 16h59. Ils laisseront ensuite la place à de nouvelles offres de la boutique d'Epic Games.

La marche à suivre pour récupérer les jeux gratuits de la plateforme reste la même, et très simple :

Ouvrez le site officiel ou l'application Epic Games Store. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts. Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être de 0,00 €). Le jeu gratuit est désormais ajouté à votre bibliothèque et vous appartient définitivement.

Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) doit être activée sur votre compte pour réclamer les jeux gratuits.

Source : EGS