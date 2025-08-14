La semaine dernière, l'Epic Games Store offrait déjà deux jeux gratuits plébiscités par les joueurs avec 112 Operator et Road Redemption. Il faut toutefois aujourd'hui leur dire adieu pour laisser la place aux suivants, qui ont également reçu leur lot de louanges de la part de la communauté. Voyons donc de plus près ce qui se cache derrière cette nouvelle rotation hebdomadaire des jeux gratuits offerts par la plateforme d'Epic.

Encore deux jeux gratuits plébiscités sur l'Epic Games Store

Les deux nouveaux jeux gratuits oEpic Games Store de cette semaine seront, comme d'habitude, disponibles pendant les sept prochains jours, soit jusqu'au 21 août à 16h59, avant de jouer aux chaises musicales avec les prochains. Une fois encore, il s'agit de petits jeux indépendants, mais qui ont bien réussi à capter l'attention de leurs publics respectifs.

Hidden Folks

On commence la présentation des nouveaux jeux gratuits Epic Games Store de la semaine par Hidden Folks, développé et édité par une seule personne, Adriaan de Jongh, et sorti en 2017. Si vous aimez « Où est Charlie ? », alors ce jeu devrait beaucoup vous plaire. Il s'agit en effet de trouver des petits personnages cachés dans des paysages dessinés à la main et interactifs. Vous pouvez en effet faire bouger ce petit monde pour vous aider dans vos recherches. Un jeu somme toute très cozy, qui a ravi de nombreux joueurs, en témoigne notamment une moyenne d'évaluations « extrêmement positives » sur plus de 7 000 avis par les utilisateurs Steam.

Totally Reliable Delivery Service

Le second jeu gratuit Epic Games Store n'a pas autant conquis son public, mais affiche tout de même son lot d'appréciation de la part des joueurs. Il s'agit en l'occurrence de Totally Reliable Delivery Service, développé par We're Five Games, édité par Atari/Infogrames (ne paniquez pas) et sorti en 2021. Il est cette fois question d'une simulation de livraisons de colis (Death Stranding 2 n'a qu'à bien se tenir) un peu particulière, car basée sur la physique, avec donc des résultats parfois totalement ubuesques, à pied comme en véhicules autant terrestres qu'aériens.

En attendant de découvrir les prochains jeux gratuits Epic Games Store

Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store sont donc disponibles dès aujourd'hui à 17 heures et jusqu'au 21 août 2025. À partir de cette heure-là, la plateforme dévoilera également l'identité du ou des prochain(s) jeu(x) gratuit(s) à venir la semaine suivante. Nous tâcherons de vous tenir informés en temps voulu les concernant.

