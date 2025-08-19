C'est un rituel que l'on connaît par cœur depuis toutes ces années. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits à l’ensemble de ses utilisateurs. Des titres qui sont conservés, contrairement à la concurrence qui mise davantage sur des essais gratuits d'une durée limitée. La seule condition pour les conserver : les récupérer à temps, sinon ils redeviennent payants. Ceux offerts jeudi dernier sont encore disponibles, mais il ne faut pas traîner.

Deux bons jeux gratuits Epic Games Store à récupérer au plus vite

C’est l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Alors que de nouveaux cadeaux seront disponibles ce jeudi, il ne vous reste désormais plus que quelques jours pour mettre la main sur les derniers offerts. Et ce serait dommage de passer à côté, car ils son tious deux très bons dans leur genre. Vous avez donc jusqu’au jeudi 21 août 2025 à 16h59 pour récupérer ces deux jeux gratuits Epic Games Store. Passé ce délai, ils redeviendront payants et laisseront leur place à leurs remplaçants.

Hidden Folks

Si vous avez adoré chercher Charlie dans votre enfance, alors ce jeu est fait pour vous. Le concept y est similaire : vous devez trouver des personnages cachés dans des paysages dessinés à la main et interactifs. Plus concrètement vous devrez interagir avec l’environnement pour trouver ce que vous cherchez en ouvrant des tentes ou en taillant des buissons par exemple. Ce jeu gratuit Epic Games Store comprend plus de 300 cibles à trouver et réparties dans plus de 30 zones. Un excellent titre à ne surtout pas manquer pour les amateurs du genre.

Totally Reliable Delivery Service

Changement de registre avec ce second jeu gratuit Epic Games Store. Dans cette simulation décalée, vous devrez effectuer des livraisons catastrophiques tout en luttant contre la physique du jeu, reposant sur un moteur ragdoll. En plus d’être vraiment fun, le titre est également jouable en coop locale et en ligne.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

C’est systématique, ces cadeaux seront ensuite remplacés par deux autres cadeaux. Du 21 au 28 août 2025, ce seront en effet les excellents Strange Horticulture et Kamaeru A Frog Refuge qui seront offerts à tous les utilisateurs de la boutique. Le premier est un jeu de puzzle et d’enquête occulte dans lequel vous devez identifier de nouveaux spécimens de plantes et élucider les sombres mystères d’un culte. Le second jeu gratuit EGS, plus cosy, vous demandera de créer un refuge et de restaurer la biodiversité dans les marais de Kamaeru.

