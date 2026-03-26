Epic Games bat de l'aile. Entre ses démêlés à rallonge avec Apple et une baisse progressive de l'engagement sur Fortnite, l'éditeur a fini par trancher dans le vif avec une vague de licenciements touchant près de 1000 employés. Un contexte morose, qui contraste avec la stratégie de façade maintenue sur l'EGS. Car malgré les turbulences, la boutique continue son rituel hebdomadaire, comme si de rien n'était. A 17h précises, tapantes, le dernier jeu gratuit Epic Games Store, à savoir Electrician Simulator (accompagné d'un pack bonus pour World of Warships), cédera sa place à ses remplaçants. Deux titres appréciés des amateurs de leurs genres respectifs et qui pourraient également vous parler. Voici une présentation des jeux gratuits Epic Games Store de la semaine.

Havendock

Le premier jeu gratuit Epic Games Store de la semaine vous emmènera en pleine mer. Orienté gestion et construction, Havendock vous invite à bâtir et gérer une petite plateforme flottante pour ensuite la développer en une véritable colonie high-tech en récupérant des ressources, en accueillant des survivants ou en construisant des bâtiments. Pas de pression, dans ce jeu gratuit Epic Games Store à la croisée du city-builder et du sandbox maritime. Le titre a reçu un franc succès à son échelle et cumule depuis sa sortie en avril 2025 des milliers d’avis positifs sur la plateforme concurrente.

Bande-annonce en anglais

Hyper Echelon

Changement radical de registre avec le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Direction le ciel cette fois, avec Hyper Echelon, un shoot 'em up qui, lui, ne laisse pas de place à la détente. Aux commandes d’un vaisseau, vous devrez traverser une série de niveaux où chaque coin d’écran est envahi par des vagues d’ennemis et obstrué de projectiles à éviter, dans l’espoir d’atteindre le démoniaque EXODON pour lui régler son compte. Un titre apprécié par les amateurs du genre et qui a lui aussi reçu de très bonnes évaluations des joueurs grâce au shot d’adrénaline qu’il fournit et son côté addictif pour les amateurs de scoring.

Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront ainsi disponibles du 25 mars au 1er avril 2026 à 17h précises. Passé ce délai, le petit jeu des chaises musicales se poursuivra avec leurs remplaçants. Leur identité sera dévoilée dans quelques heures, au moment où vous cadeaux de la semaine seront déployés.