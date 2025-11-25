La date fatidique approche à grands pas, il est donc temps de se hâter. Les habitués de l'Epic Games Store le savent, chaque jeudi est l'occasion d'ajouter un ou plusieurs jeux gratuits à sa bibliothèque. Deux nouveaux vous attendent depuis le 20 novembre et ne peuvent être récupérés que jusqu'au 27, 17 heures dernier délai. Sautez dès maintenant sur cette opportunité.

Zoeti, un jeu gratuit de cartes original sur l'Epic Games Store

Les roguelite ont décidément la cote depuis quelques années. Il faut dire que certains jeux ont fait souffler un bon vent de fraîcheur sur la formule, à l'instar de Balatro qui repense le genre façon jeu de cartes traditionnel. Cela dit, c'est loin d'être le seul à avoir osé cette rencontre surprenante. Un an avant lui sortait Zoeti, un titre indé qui repense le poker pour vous mettre au défi dans des batailles chevaleresques. Selon la combinaison obtenue (paire, quinte, full...), vos compétences changent et vous adoptez soit une posture offensive, soit défensive par exemple. L'enjeu derrière cette production joliment illustrée est de sauver un royaume autrefois paisible, accomplissant ainsi votre devoir de héros. Bien que le gameplay aurait mérité quelques finitions supplémentaires pour une dynamique plus profonde, c'est un jeu gratuit original qui vaut le détour. Un jeu gratuit Epic Games Store à récupérer au plus vite.

Godzilla Voxel Wars, le kaiju se réivente dans ce jeu gratuit

Le deuxième jeu gratuit Epic Games Store de la semaine veut lui aussi faire chauffer vos méninges. Godzilla Voxel Wars est un jeu de stratégie au tour par tour qui place le fameux monstre de la TOHO et d'autres de ses congénères dans un contexte qu'on leur connaît peu. En effet, une invasion inattendue de champignons extraterrestre envahit le monde. À vous de contrôler le kaiju ou ses comparses pour lutter contre la menace venue d'ailleurs sur des plateaux en pixel art aux airs de jeu de société. Plusieurs niveaux distincts sont à compléter et il est même possible de créer ses propres cartes pour les proposer à d'autres joueurs. Une expérience originale donc, à ajouter sans attendre à votre ludothèque.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store ?

Avec se ses jeux gratuits, l'Epic Games Store vous permet de faire une économie de 30 € cette semaine. Seulement, vous ne pouvez en bénéficier que si vous récupérer les deux titres disponibles jusqu'au 27 novembre 2025. De fait, jeudi prochain, un autre titre prendra la relève et on sait déjà duquel il s'agit.

Après Zoeti, c'est un autre titre de l'éditeur Akupara Games qui fera office de jeu gratuit du 27 novembre au 4 décembre 2025. Du nom de Universe for Sale, il vous conviera à prendre part à une aventure narrative sur Jupiter, dans laquelle vous incarnerez une artisane capable de modeler de ses mains des univers tout entiers. Un rendez-vous à ne pas manquer sur l'Epic Games Store, on vous le garantit.