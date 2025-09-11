Nous sommes déjà jeudi ! Vous savez ce que ça veut dire ? De nouveaux jeux gratuits vous attendent sur l'Epic Games Store et vous pourrez les garder à vie.

Outre Prime Gaming et le Xbox Game Pass, vous ne pouvez pas passer à côté des plus gros stores PC. Steam à de nouveaux cadeaux pour vous en ce moment. Mais, aujourd'hui, c'est l'Epic Games Store qui est à l'honneur ! Comme chaque jeudi, la boutique vous offre de nouveaux jeux gratuits à 17 heures pétantes. Or, cette semaine, ce sont trois titres qui vous attendent, dont d'excellents. Récupérez-les du 11 au 18 septembre 2025.

Monument Valley 2, poursuivez l'aventure gratuitement

Après le premier opus la semaine dernière, l'EGS vous offre le très bon Monument Valley 2. Compte tenu du succès critique du précédent épisode, Ustwo Games a remis ça une deuxième fois (et même une troisième cette fois). Vous l'aurez compris, c'est un jeu gratuit Epic Games Store à ne pas manquer. Monument Valley 2 reprend la formule du premier volet pour une nouvelle histoire dans des décors minimalistes en vue isométrique. Cette fois, guidez une mère et son enfant à travers cette architecture magique pleine de puzzles à résoudre pour avancer. Ce jeu gratuit est à récupérer jusqu'au 18 septembre.

Ghostrunner 2, un jeu gratuit Epic Games Store excellent

Au milieu des propositions indé, un jeu gratuit Epic Games Store de plus grande envergure. Il s'agit en l'occurrence de Ghostrunner 2, le dernier titre de One More Level édité par 505 Games. Sortie en 2023, c'est en plus une production récente pour le coup ! Aussi challengeant qu'effréné, Ghostrunner 2 est un FPS qui tranche dans le vif. Plus dynamique encore que le premier volet, ce sequel ne vous laisse jamais vous ennuyer, entre un gameplay très fourni et un level design plus qu'ingénieux. Ne passez pas à côté de ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store.

The Battle of Polytopia, le jeu gratuit sur l'EGS

Au départ annoncé pour la semaine dernière, il aura fallu patienter un petit plus pour que The Battle of Polytopia soit enfin disponible gratuitement sur l'Epic Games Store. Malgré ses airs simplistes, il a tout pour plaire aux amateurs de stratégie et d'esthétique en low poly. Prenez part à une grande bataille au tour par tour dans The Battle of Polytopia. Explorez le monde, implantez votre colonie et développez votre technologie. Sorte de Age of Empires indé, minimaliste à souhait, il propose des parties captivantes. Alors pensez à récupérer ce jeu gratuit de l'Epic Games Store avant le 18 septembre pour le garder à vie.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Le jeudi 18 septembre, une nouvelle sélection de jeux gratuits Epic Games Store sera disponible. Les trois de cette semaine se replieront avant 17 heures pour laisser la place à un ou plusieurs nouveaux cadeaux. Mais leur identité ne sera révélée que ce soir. Soyez au rendez-vous !