De nouvelles opportunités profiter de jeux gratuits s'offrent à vous en ce jeudi 10 juillet 2025. Alors que les abonnés à Prime Gaming et au Xbox Game Pass ne vont pas tarder à pouvoir profiter de titres supplémentaires, l'Epic Games Store vous fait des cadeaux sont que vous n'ayez à sortir la carte bleue. Deux jeux sont encore disponibles en attendant les suivants cet après-midi.

Deux nouveaux jeux gratuits arrivent dans l'Epic Games Store

Chaque jeudi, c'est la même rengaine et ce sont pas les joueuses et joueurs PC qui vont s'en plaindre ! L'EGS vous fait cadeau de jeux gratuits de façon hebdomadaire, vous donnant l'opportunité de faire de belles découvertes. Ainsi, jusqu'à ce soir, 16h59 dernier délai, vous pouvez encore récupérer Backpack Hero et Figment. Mais, à 17 heures pile, ce sont deux autres titres qui prendront le relai : Figment 2 et Sky Racket.

Après avoir essayé gratuitement le premier opus, il est temps de passer à Figment 2 Creed Valley grâce à l'Epic Games Store ! Si vous aimez les casses-tête et les univers où règne l'imaginaire, alors cette suite devrait vous plaire. Parcourez ce monde où le cauchemar tente de prendre le pas et venez à bout de boss aux thèmes musicaux mémorables. Qui plus est, en tant que deuxième volet, ce jeu gratuit Epic Games Store propose un meilleur équilibre entre puzzle et combats pour une aventure plus prenante. Bien que court, entre 5 et 10 heures, c'est un titre qui pourrait vous marquer durablement.

Vous préférez un jeu gratuit plus dynamique ? Dans ce cas, Sky Racket fera votre affaire. Ce titre hybride entre shoot'em up et casse-briques (un shmup breaker, en somme !) vous fait parcourir 5 mondes différents, se concluant chaque fois avec un combat de boss intense. Son style graphique qui rappelle les belles heures du 16-bit devrait en plus ravir la rétine de bien des fans du genre. Là encore, c'est un beau jeu gratuit Epic Games Store. Alors ne tardez pas, prenez soin de récupérer vos deux titres avant le 17 juillet 2025.

Capture en date du 9 juillet 2025. © Gameblog.