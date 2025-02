L'Epic Games Store a ouvert ses horizons avec des jeux mobile offerts. En ce moment, et jusqu'au 20 mars 2025, la boutique vous permet de télécharger gratuitement Star Wars Knights of the Old Republic et Star Wars Knights of the Old Republic 2. Deux titres accessibles sur les smartphones et tablettes iOS et Android depuis l'application mobile EGS. Mais comme chaque semaine, il y a des titres gratuits sur PC avec une énorme licence qui mélange apocalypse et zombies. Ça va saigner !

Les deux jeux gratuits Epic Games Store du 20 au 27 février 2025

Chaque semaine, l'Epic Games Store permet de télécharger gratuitement des jeux PC sans aucune contrepartie, la seule condition étant d'avoir un compte valide. Si vous êtes encore sur console, et que vous réfléchissez à faire la bascule en craquant pour un ordinateur, ou en complément d'une PS5, Xbox Series X|S ou Nintendo Switch, sachez que vous pouvez stocker ces cadeaux. Il suffit en effet de procéder à « l'achat » afin qu'ils aparaissent définitivement dans votre bibliothèque. Du 20 au 27 février 2025, l'Epic Games Store offert deux jeux gratuits très appréciés, mais il faut faire vite puisqu'ils vont disparaitre ce jeudi à 16h59 tapantes (heure française).

Garden Story

Le premier jeu Epic Games Store est une production indépendante très colorée à l'ambiance très détente. Dans cet action-RPG de Picogram, vous jouez une héroïne qui prend la forme d'un grain de raisin. En tant que Garde du Bosquet, ce grain de raison a pour mission de reconstruire le village et d'en dévoiler son histoire cachée, tout en explorant un monde rempli de fruits, légumes et créatures. Plusieurs défis vous attendent tels que la défense, la réparation ou le développement de cette bourgade. Ce jeu qui récolte 90% d'avis positifs, parmi 1 168 évaluations sur Steam sont positifs, est encore disponible sur l'Epic Games Store.

World War Z Aftermath

Deux salles, deux ambiances, pour le deuxième jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, avec World War Z dans sa version Aftermath. Une édition qui apporte son lot de contenus inédits, par rapport au jeu original, dont une vue subjective, des nouveaux personnages et environnements, un mode Horde XL avec plus de 1 000 zombies à l'écran ou encore un système de combat au corps à corps revu. WWZ Aftermath est à télécharger dès maintenant sur l'Epic Games Store avant qu'il ne soit trop tard.

Source : boutique officielle.