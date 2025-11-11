La routine continue inlassablement. A chaque semaine, son lot de jeux de chaises musicales.. La boutique en ligne des créateurs de Fortnite échange ses cadeaux pour en offrir d’autres. Si les jeux gratuits Epic Games Store sont bien conservés à vie, il faut cependant veiller à les réclamer dans les délais impartis pour les conserver. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire, d’autant plus qu’une offre généreuse vous attend bien sagement : un cadeau d’une valeur de 100 dollars. Pour rappel, vous avez jusqu'au jeudi 13 novembre à 16h59 pour les récupérer.

Felix The Reaper, très bon jeu gratuit Epic Games Store

On débute naturellement avec le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine : Felix the Reaper. Ce titre indépendant, mêlant puzzle et aventure, invite les joueurs à incarner un moissonneur de l’Apocalypse chargé de guider les âmes vers l’au-delà. Dans un univers stylisé et haut en couleur, chaque niveau impose au héros de se mouvoir en dansant entre ombre et lumière, deux éléments qu’il doit manipuler avec précision pour accomplir sa mission. Porté par une direction artistique singulière, un trait d'humour bien senti et des énigmes ingénieusement construites, ce jeu gratuit Epic Games Store a su séduire grâce à son expérience atypique.

Un cadeau de 100$ pour un jeu Donjons & Dragons

Ponctuellement, l’EGS offre également des cadeaux généreux pour Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu tiré de l’univers de Donjons & Dragons. Cette semaine, un pack d’une valeur de 100 dollars permet de débloquer cinq champions gratuitement, tout en offrant des objets exclusifs qui se révèlent particulièrement utiles pour accélérer la progression dans le jeu. Voici dans le détail le contenu de ce gros cadeau Epic Games Store :

5 champions déverrouillés automatiquement : Nixie (banc 1), Mehen (banc 3), Ombrecœur (banc 6), Frivole (banc 7) et Tess (banc 8)

Un familier exclusif : Aiguillon le scorpion

32 coffres de Nixie de platine avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties

32 coffres de Mehen de platine avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties

Deux potions de buff d'une semaine : 1 potion de chasseur de gemmes et 1 potion de chasseur d'or

32 coffres d'Ombrecœur de platine avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties

Coffres de Frivole : 32 coffres de Frivole de platine avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties

32 Coffres de Tess avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Passé l’heure fatidique ce jeudi 13 novembre 2025, ce jeu gratuit EGS et le cadeau qui l’accompagne céderont leur place à deux titres indépendants. D’un côté ScourgeBringer, un jeu à la croisée du platformer et du roguelike se déroulant dans un monde post-apocalyptique. De l’autre, Songs of Silence, un jeu de stratégie en temps réel où les joueurs devront jongler entre gestion de ressources et prises de décisions tactiques pour mener à bien des batailles décisives. Ces deux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles du 13 au 20 novembre 2025.