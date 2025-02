L'Epic Games Store vous fait une fois de plus une paire de cadeaux. Profitez d'un nouveau jeu gratuit très apprécié et d'un bonus appréciable en prime pour un jeu hyper populaire.

Un nouveau jeudi est là, alors vous savez ce que ça veut dire ? Les joueuses et joueurs PC vont pouvoir se faire plaisir en récupérant de nouveaux jeux gratuits du côté de Prime Gaming et, sans abonnement, sur l'Epic Games Store. Ce dernier ne fait pas les choses à moitié en ce moment. Plutôt qu'un seul titre en cadeau, il vous propose du contenu supplémentaire.

Encore plus de jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Vous avez l'habitude depuis le temps, l'Epic Games Store vous fait cadeau d'un ou plusieurs jeux gratuits chaque jeudi, à 17 heures tapantes. La semaine qui vient de s'écouler vous aura ainsi permis de récupérer Beyond Blue et Humankind. Mais, il ne vous reste plus longtemps pour les ajouter à votre ludothèque. Une fois l'heure venue, tous deux laisseront place à un nouveau jeu offert, F1 Manager 24, ainsi qu'un bundle pour la nouvelle saison d'Apex Legends.

Cette semaine, l'Epic Games Store vous embarque à toute vitesse dans un jeu sorti il y a sept mois seulement : F1 Manager 24. Le titre parle de lui-même : votre mission, si vous l'acceptée, est de gérer une écurie pour passer la ligne d'arrivée en tête. Plusieurs modes vous permettent de varier les plaisirs, en revivant les moments forts de vos courses par exemple, ou en construisant votre propre véhicule. Bien sûr, vous pouvez compter sur le petit plus qui fait la différence, à savoir les commentaires de vraies voix des professionnels du secteur.

Du contenu exclusif pour Apex Legends

Pour la deuxième semaine consécutive, l'Epic Games Store a décidé de vous gâter doublement. Ainsi, F1 Manager 24 n'est pas le seul cadeau à récupérer à 17 heures, ce soir. De fait, vous pouvez compter en plus sur du contenu gratuit et inédit pour Apex Legends.

Jusqu'au 20 février, l'Epic Games Store vous permet donc de débloquer Loba à l'occasion de la nouvelle saison d'Apex Legends. Elle s'accompagne en plus du skin épique “Torrent”. Pour la récupérer, il suffit d'avoir un compte gratuit Epic et d'ajouter le jeu de base, qui est un free-to-play, à votre bibliothèque.

© Respwan / Electronic Arts