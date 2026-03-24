Faites vite si vous souhaitez profiter des offres de la semaine par l'Epic Games Store sur un jeu gratuit très apprécié et un gros cadeau sur un titre également populaire.

Ce 19 mars, comme chaque jeudi, l'Epic Games Store procédait à sa traditionnelle rotation d'offre de jeux gratuits et autres cadeaux sur des titres free-to-play disponibles dans sa boutique. Si d'aventure vous avez raté le coche, vous avez encore jusqu'au jeudi 26 mars à 16h59 pour profiter des offres en lice cette semaine, et une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Le seul jeu gratuit électrique de la semaine sur l'Epic Games Store : The Electrician Simulator

Cette semaine, l'Epic Games Store n'a qu'un seul jeu gratuit à poposer à ses utilisateurs, avec un nom particulièrement évocateur : Electrician Simulator, développé par Take IT Studio, édité par Gaming Factory/Ultimate Games S.A. et sorti en 2022. Son nom on ne peut plus parlant laisse assez peu de place au doute quant à ce qu'il propose : le rôle du joueur sera celui d'un électricien dans un jeu visant à simuler de la manière la plus fidèle possible, mais tout de même ludique, une profession des plus importantes de nos jours.

De nombreuses tâches attendront ainsi les joueurs sur ce jeu gratuit Epic Games Store, comme réparer du matériel électrique, l'installer dans un logement, gérer toute son infrastructure électrique pour que le courant y passe bien, rencontrer des clients et régler leur problème, quitte à acheter le matériel manquant via une boutique spécialisée. Il s'agit donc d'un simulateur particulièrement complet, et visiblement très apprécié des amateurs de ce genre de jeu, que vous pouvez donc découvrir gratuitement jusqu'au 26 mars à 16h59 sur la boutique d'Epic.

Un destroyer japonais de grande classe offert en cadeau sur World of Warships

La seconde offre de la semaine sur l'Epic Games Store n'est donc pas un deuxième jeu gratuit, mais du contenu offert pour World of Warships via un pack anniversaire. Il s'agit plus précisément du pack épique Tachibana, à l'attention donc des joueurs du titre de Wargaming. Pour profiter de cette offre, ils doivent cependant disposer d'un compte actif sur la plateforme d'Epic. S'ils remplissent ces critères, ils pourront profiter des avantages en jeu suivants :

Tachibana - Destroyer premium japonais de rang II avec un emplacement de port

- Destroyer premium japonais de rang II avec un emplacement de port 5 camouflages permanents Epic

© Wargaming

Quels sont les prochains jeux offerts par Epic ?

La mécanique est bien huilée. Chaque jeudi, la boutique propose de nouveaux jeux gratuits Epic Games Store et autres à exactement 17 heures. Dès lors, Electrician Simulator et ce pack anniversaire pour World of Warships ne seront plus disponibles gratuitement passé le délai. En revanche, deux autres titres viendront les remplacer dès le 26 mars 2026 à 17 heures :

Havendock : une simulation de colonie cosy

: une simulation de colonie cosy Hyper Echelon : un shmup très rétro

Source : EGS