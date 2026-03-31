Fortnite perd du terrain, et Epic Games licencie en masse. L’entreprise américaine s’est séparée de plus de 1000 employés, mais, jusqu’à nouvel ordre, la distribution de jeux gratuits continue sur l’Epic Games Store. Chaque semaine, l’éditeur propose en effet à l’ensemble des utilisateurs de sa boutique de récupérer une ou plusieurs productions, qui sont ensuite conservées à vie. Du moins tant qu’elles sont réclamées dans le temps imparti. C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer ces deux jeux gratuits Epic Games Store, qui ont tous deux reçu de bonnes évaluations des joueurs.

Havendock gratuit avec l'Epic Games Store

Créer son petit coin idyllique et high tech sur les mers, développer sa colonie et la gérer… Ce premier jeu gratuit EGS n’est pas Pokemon Pokopia, mais il peut être tout aussi relaxant. Dans Havendock vous êtes donc chargés de bâtir et gérer une petite plateforme flottante, pour ensuite la transformer en véritable carrefour de la technologie en récupérant diverses ressources, en développant de nouvelles infrastructures, et en accueillant toujours plus de survivants. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store qui marie city-builder et sandbox maritime, à récupérer avant le 2 avril 2026 à 17h00.

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Hyper Echelon, votre jeu gratuit pour faire le plein d'adrénaline

Second jeu gratuit Epic Games Store pour une ambiance très différente. Après la mer, cap vers les cieux avec un shoot 'em up frénétique. Dans ce titre, vous incarnez un pilote de vaisseau défiant une armée d'ennemis impitoyables pour affronter le démoniaque EXODON et stopper ses plans diaboliques. Un véritable shot d’adrénaline et de nostalgie, qui, lui aussi, a reçu de très bonnes évaluations des joueurs. Vous avez également jusqu'au 2 avril 2026 avant 17h00 pour mettre la main dessus.

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Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

C’est systématique, ces deux jeux gratuits EGS céderont leur place à de nouveaux cadeaux une fois le temps imparti pour les réclamer écoulé. Du 2 au 9 avril 2026, toujours à 17h00, vous pourrez ainsi récupérer Clone Drone in the Danger Zone. Un titre indépendant mêlant action, combats en arène et voxels dans lequel vous devrez affronter des vagues d’ennemis. Un titre modeste, mais qui a reçu un bon accueil du public.

Source : EGS