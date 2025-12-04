Nouvelle semaine, nouvelle occasion de remplir sa bibliothèque : l’Epic Games Store offre deux jeux aux ambiances radicalement opposées, parfaits pour varier les plaisirs sans dépenser un centime.

Comme chaque jeudi à 17 heures, l’Epic Games Store renouvelle sa sélection de jeux gratuits. Les titres offerts la semaine passée tirent donc leur révérence : Universe for Sale quitte la rotation pour laisser la place aux deux nouveaux jeux offerts, il faut donc faire vite car il ne reste plus beaucoup de temps pour avoir une chance de pouvoir le récupérer.

Le Détective du côté Obscur, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Jeu gratuit de l'EGS de la semaine, Le Détective du côté Obscur s’impose comme l’une des expériences les plus attachantes du catalogue indépendant. Derrière son esthétique rétro se cache un jeu d’aventure savamment construit, porté par l’inspecteur Francis McQueen, figure centrale d’une division paranormale aussi débrouillarde que fauchée. Son quotidien ? Gérer les phénomènes étranges qui agitent Twin Lakes, entre spectres capricieux et habitants dépassés par la moindre rumeur d’occulte.

Ce jeu gratuit Epic Games Store adopte un format épisodique, parfait pour enchaîner de courtes enquêtes rythmées par des dialogues absurdes, des énigmes point’n’click accessibles et un humour qui ne se prend jamais au sérieux. Le duo McQueen/Dooley fonctionne à merveille et rappelle volontairement les parodies de séries policières d’antan. Pour un jeu indépendant, le contenu est généreux : la saison complète est incluse, rendant l’offre de l’Epic Games Store particulièrement intéressante pour quiconque cherche une aventure légère, intelligente et ponctuée de références.

The Jackbox Party Pack 4, la valeur sûre des soirées

L’autre jeu gratuit Epic Games Store de la semaine prend un virage totalement différent. Avec The Jackbox Party Pack 4, l’éditeur mise sur le multijoueur convivial, pensé pour dynamiser une soirée entre amis en quelques minutes. Le pack regroupe cinq mini-jeux, plus un “demi-jeu” bonus, fidèle à l’humour de la licence, tous jouables avec un simple smartphone, ce qui évite d’empiler les manettes. Parmi les incontournables de ce jeu gratuit Epic Games Store :

Fibbage 3 , et son mode spécial basé sur les anecdotes personnelles ;

Survive the Internet , où détourner les propos de ses amis devient sport national ;

Monster Seeking Monster , un jeu de rencontres entre monstres aux pouvoirs particuliers ;

Bracketeering , un tournoi absurde qui récompense les paris les plus improbables ;

Civic Doodle, un concours de fresques collaboratives… ou de sabotage artistique.

Malgré son âge, ce pack reste l’un des plus efficaces pour créer une ambiance instantanée, que ce soit en local ou en streaming. Une bonne pioche sur Epic Games Store.

Quel sera le prochain jeu gratuit Epic Game Store ?

Comme toujours, il faudra patienter jusqu’à 17h00 pour découvrir le ou les prochains jeux gratuits de lEGS … à moins qu’un leak ne survienne avant, comme c’est souvent le cas.

Source : Epic