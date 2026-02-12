Après deux semaines à offrir un seul jeu gratuit, et en l'occurrence Botany Manor, ainsi qu'un pack cosmétique bonus pour Pixel Gun 3D, l'Epic Games Store se fend cette semaine d'une offre incluant deux titres à récupérer gratuitement, effectif à partir de 17 heures jusqu'au 19 février 2026 à 16h59. Voyons tout cela plus en détail.

Nobody Wants to Die, un superbe mariage entre Blade Runner et BioShock à récupérer gratuitement

Commençons très fort par le premier jeu gratuit que propose cette semaine l'Epic Games Store avec Nobody Wants to Die, développé par Critical Hit Games, édité par PLAION et sorti en 2024. Le titre se veut en effet un ambitieux mélange entre Blade Runner et BioShock, qui nous plonge dans une version dystopique de New York, en 2329, avec une direction artistique impressionnante de réalisme. « Dans cette vertigineuse dystopie, l'immortalité est possible. La technologie a progressé pour offrir aux humains une vie éternelle. La conscience peut être stockée dans des banques de mémoire ou transférée d'un corps à l'autre. À condition d'avoir les moyens de payer l'abonnement », nous indique en substance le synopsis du jeu, qui nous place dans la peau de l'inspecteur James Karra, alors qu'il doit remonter la trace d'un tueur en série s'attaquant à « l'élite de la ville », le tout en vue à la première personne.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark s'offre une enquête gratuite sur l'Epic Games Store

On reste encore dans la peau d'un détective pour le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store cette semaine, avec encore une pépite : The Darkside Detective - A Fumble in the Dark, développé par Spooky Doorway, édité par Akupara Games et sorti en 2021. Il est en revanche cette fois question d'un jeu en 2D avec un style graphique pixel art, qui nous place dans la ville de Twin Lakes. On y incarne donc McQueen, connu sous le nom du Darkside Detective, qui rempile après un premier jeu et doit ici sauver son acolyte, l'agent Dooley, du Côté Obscur. Il s'agira ainsi de mener des enquêtes sur divers événements paranormaux, mais aussi bien loufoques, dans une aventure point and click lauréate de nombreux prix et acclamée tant par le public que la critique.

En attendant les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Vous avez donc jusqu'au 19 février 2026 à 16h59 pour récupérer gratuitement ces deux jeux sur l'Epic Games Store. Comme toujours, à 17 heures pile ce jour-là, nous aurons ensuite droit à un ou plusieurs nouveaux titres offerts, qui se feront connaître aujourd'hui à 17 heures. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous informer de leur identité en temps voulu.

Source : EGS