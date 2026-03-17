Pour les différentes plateformes, chaque nouvelle semaine représente une nouvelle occasion de gâter les joueurs comme il se doit. Et celle-ci n’échappe pas à la règle. En effet, tandis que les abonnés à des services comme le PS Plus peuvent dès maintenant profiter d’une poignée de nouveaux titres à découvrir, les utilisateurs de Steam et de l’Epic Games Store peuvent quant à récupérer gratuitement une poignée de titres, à conserver à vie dans le cas de ce dernier. Mais attention, car les jeux du moment ne vont pas tarder à disparaître.

Récupérez vite ces deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store

Oui, comme chaque semaine, l’offre proposée par l’Epic Games Store est pensée pour être éphémère, ce qui signifie qu’elle est amenée à prendre fin le 19 mars prochain à 16h (heure française). Si vous souhaitez profiter des jeux gratuits de la semaine, c’est donc le moment ou jamais de les ajouter à votre bibliothèque, sous peine de ne plus pouvoir le faire sans débourser quelques deniers. D’autant plus que la plateforme d’Epic Games nous offre actuellement des titres extrêmement appréciés par les joueurs, en tout cas si l’on se fie à leurs retours.

Pour les amateurs d’action et de jeux de tir, l’Epic Games Store propose en effet Isonzo, un FPS signé BlackMill Games, qui entend délivrer une expérience authentique sur la Première Guerre Mondiale. Combats intenses et stratégie sont alors au cœur de ce titre multijoueur, qui mêle jusqu’à 48 joueurs sur le front. Pour les autres, le très chouette Cozy Grove de Spry Fox est toutefois aussi disponible, avec la promesse de vous offrir une simulation de vie originale mêlant exploration et histoires de fantômes. Mais sans le côté horreur qui va avec, bien sûr.

Deux bien belles expériences, donc, à récupérer d’ici les deux prochains jours sur l’Epic Games Store si vous souhaitez pouvoir en profiter à vie. Cela dit, rassurez-vous : la disparition d’Isonzo et Cozy Grove marquera alors comme d’habitude l’arrivée de deux nouveaux titres sur la plateforme d’Epic Games, qui proposera ensuite à l’ensemble des joueurs de récupérer Electrian Simulator et le Pack anniversaire épique Tachibana de World of Warships entre le 19 et le 26 mars. Et cela, bien sûr, toujours sans débourser un seul centime.

Source : Epic Games Store