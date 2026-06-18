Dès ce 18 juin 2026 à 17 heures, l'Epic Games Store va mettre de côté The Ouroboros King et Warhammer 40,000 Speed Freeks pour à la place proposer deux nouveaux jeux gratuits qui seront en lice jusqu'au 25 juin à 16h59. Cette semaine, la plateforme d'Epic propose par ailleurs de jolies pépites sur le thème de la science-fiction, et plus précisément du cyberpunk.

Citizen Sleeper vient s'installer en tant que jeu gratuit sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit que propose cette semaine l'Epic Games Store est justement un nom qui a fait beaucoup de bruit sur la scène indépendante : Citizen Sleeper, développé par Jump Over the Age, édité par Fellow Traveler et sorti en 2022. Il s'agit en effet d'un habile mélange entre RPG narratif et jeu de gestion où l'on incarne un fugitif tâchant de s'en sortir sur une station aux confins de l'espace. Une aventure s'inspirant des jeux de rôle papier qui fait la part belle aux choix moraux cornéliens et aux jets de dés, le tout avec une très belle direction mélangeant cyberpunk et hard-SF. Un titre à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme d'Epic, en somme.

Robobeat vient mettre l'ambiance avec une tournée gratuite

Changement radical de perspective avec le second jeu gratuit que propose cette semaine l'Epic Games Store avec Robobeat: Shoot to the Rhythm, développé par Inzanity (à qui l'on doit déjà BPM, un jeu très similaire), édité par Kwalee et sorti en 2024. Il s'agit en effet cette fois d'un fast-FPS où l'on incarne un chasseur de primes maîtrisant de nombreuses armes et jouissant d'une grande agilité, mais aussi d'un sens aigu du rythme. C'est d'ailleurs là tout le sel du jeu, car il faudra éliminer des armées de robot et la cible de sa prime en tirant sur le rythme de musiques qui collent de belle manière à l'ambiance cyberpunk du titre.

En attendant les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Comme toujours, dès que les deux jeux ci-dessus seront disponibles gratuitement à partir de 17 heures, l'Epic Games Store en profitera également pour dévoiler le ou les jeu(x) gratuit(s) qui prendront la relève le 25 juin 2026, également à 17 heures. Nous ne manquerons pas de vous détailler cela en temps voulu.

Source : EGS