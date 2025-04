L'Epic Games Store vous gâte cette semaine avec deux jeux gratuits au lieu d'un ! Ne passez pas à côté, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour les récupérer et les garder à vie.

À une époque où les jeux vidéo sont de plus en plus chers, on a la chance d'avoir fréquemment des offres pour en profiter à moindre coût. Certains profitent notamment à loisir des abonnements disponibles sur consoles, comme le Xbox Game Pass ou le PS Plus. Sur PC, Prime Gaming tire son épingle du jeu avec un système qui permet de vous faire bénéficier d'une tonne de titres à vie même après la fin de votre souscription. Néanmoins, l'Epic Games Store reste le plus emblématique avec ses jeux gratuits offerts chaque semaine.

Non pas un, mais deux jeux cadeaux sur l'Epic Games Store

Cette semaine, l'Epic Games Store a voulu créer la surprise ! Le plus souvent, il n'offre qu'un seul jeu gratuit chaque jeudi. Or, après Jurassic World Evolution 2, il a opté pour deux titres cadeaux à récupérer d'ici au 3 avril 2025 (16h59). Mais plutôt que de les dévoiler en avance, il ne les a annoncés que le jour-même de leur mise à disposition.

Ainsi, nous avons appris le 27 avril que les deux nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store ne sont autres que le premier Cat Quest et Neko Ghost, Jump. C'est donc une sélection absolument féline que nous propose la boutique. Nous réserverait-elle une nouvelle surprise du genre jeudi prochain ? Bonne question ! Pour le moment, nous savons seulement que ce seront deux autres jeux qui nous attendront à 17 heures. D'ici là, pensez bien à récupérer les jeux actuels.

Cat Quest, le premier opus d'une licence épique

Envie de vivre la grande aventure d'un chat chevalier ? C'est ce que vous propose Cat Quest, la petite pépite signée The Gentlebros. Dans ce jeu d'action-aventure, vous incarnez un minou prêt à braver les dangers pour sauver le royaume. De nombreux ennemis vous attendrons sur la route mais en tant que héros, vous saurez braver les dangers à l'aide de votre épée et de vos pouvoirs !

L'année dernière, peut-être découvert la licence avec Cat Quest 3. Si la formule vous a plus, alors n'hésitez pas une seconde à vous lancer dans l'opus fondateur de cette licence fraîche et véritablement épique. Seul ou en binôme, elle a tout pour vous initier au genre du RPG et de l'aventure, et ce, avec un humour chat-voureux.

Neko Ghost, Jump est gratuit sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store veut vraiment s'adresse aux fans de matous cette semaine ! Le deuxième jeu gratuit jusqu'au 3 avril n'est autre que Neko Ghost, Jump!, un jeu de plateforme en 2D et en 3D tout aussi félin que le précédent. Si vous cherchez une alternative à Super Mario Bros. sur PC, c'est LE titre qu'il vous faut.

Concocté par Burgos Games, Neko Ghost Jump mise sur une direction artistique mignonne et colorée qui s'inspire explicitement de son confrère de Nintendo. Mais ici, pas de princesse à sauver ! Ce sont vos amis et votre famille que vous devrez sortir des griffes des terribles chiens pirates de l'espace. Encore une belle découverte à faire grâce à l'Epic Games Store.