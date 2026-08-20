L'Epic Games Store vous offre dès aujourd'hui un nouveau jeu gratuit ainsi qu'un pack cadeau pour un jeu en ligne qu'il a déjà mis en avant par le passé.

Ce jeudi 20 août 2026 est l'occasion pour toute la communauté Epic Games Store de recevoir des cadeaux. Comme à son habitude, la plateforme bien connue des PCistes offre un jeu gratuit, Cardpocalypse. Mais ce n'est pas tout. Elle a une autre surprise en réserve pour un jeu que vous avez déjà vu suivez assidument ses offres hebdomadaires.

Un jeu gratuit et un gros cadeau avec l'Epic Games Store

L'Epic Games Store remet le couvert cette semaine avec de nouveaux présents à recevoir sur PC. Si vous aviez pu obtenir Caravan Sandwitch jusqu'à aujourd'hui, d'autres cadeaux seront à récupérer dès 17 heures. En l'occurrence, deux jeux gratuits sont concernés :

Cardpocalypse , de Gambrinous et édité par Versus Evil.

, de Gambrinous et édité par Versus Evil. Albion, de Sandbox Interactive GmbH.

Cardpocalypse, un jeu de cartes pas comme les autres

Les amateurs de jeux de cartes vont pouvoir découvrir Cardpocalypse grâce aux jeux gratuits de l'Epic Games Store. La plateforme vous offre dès ce jeudi 20 août ce RPG solo plein de nostalgie. En effet, le jeu vous place dans la peau d'un enfant des années 1990 qui voit les TCG être interdits du jour au lendemain dans son école. Les élèves s'engagent alors dans des combats de cartes alors qu'une invasion extraterrestre vient menacer la Terre. Contruisez alors un deck avec des cartes ultra-puissantes et prenez part aux affrontement à travers toutes l'école pour déjouer les événements en cours. Ce jeu réalisé par un studio primé est à retrouver gratuitement sur la boutique du 20 au 27 août 2026.

Recevez un pack gratuit d'un valeur de 55 dollars pour Albion

Régulièrement, l'Epic Games Store vous gâte pour Albion Online avec des packs gratuits. La boutique réitère ce jeudi 20 août avec le pack Mage Épique. Celui-ci comprend du contenu offert d'une valeur de 55 dollars. Récupérez ainsi tout ce qu'il vous faut pour le MMO free-to-play :

Pack de garde-robe & apparence de monture de mage aventurier

Garde-robe complète de mage

Apparence de monture de cheval protégé

Apparence d'arme de livre de sorts

Variantes de guilde

Apparence de monture de Brumeloup

400 jetons de la communauté

3 parchemins de Renommée

500 points d'apprentissage

10 potions régénératrices de Focalisation de l'Adepte

10 tomes de Perspicacité de l'Adepte

© Sandbox Interactive GmbH

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store ainsi que le pack cadeau sont à récupérer du jeudi 20 août (17h) au 27 août 2026 (16h59). Pour profiter de cette offre, vous n'avez besoin que d'un compte sur la plateforme. Ensuite, vous pourrez ajouter ces contenus à votre bibliothèque de la façon suivante :

Lancez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

Connectez-vous à votre compte.

Allez dans la section « Jeux gratuits » depuis la page d'accueil.

Continuez sur la fiche de chaque jeu gratuit de la semaine

Cliquez sur « Obtenir »

Confirmez l'action lorsque la fenêtre dédiée affichant 0,00 € apparaît – si votre ordinateur n'est pas compatible, notamment si vous avez un mac, vous devrez d'abord valider l'intention d'ajouter le jeu à votre ludothèque.

Capture d'écran du 6 août 2026. © Gameblog