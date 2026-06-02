L'Epic Games Store gâte encore les joueuses et joueurs PC en leur faisant cadeau de 2 jeux gratuits qu'ils pourront garder à vie. Mais pour cela, il faut se dépêcher de les récupérer pour cela.

Commencez le mois de juin 2026 avec deux jeux gratuits de plus dans votre besace de l'Epic Games Store. La boutique en ligne vous offre chaque jeudi un ou plusieurs titres qui restent ensuite accessibles à vie dans votre backlog. Un système hebdomadaire de chaises musicales qui voit une nouvelle sélection remplacer la précédente chaque semaine. C'est pourquoi il ne faut pas tarder pour récupérer ces cadeaux.

Calico, un jeu gratuit cosy et tout doux

En ces temps mouvementés, un peu de douceur ne fait jamais de mal. L'Epic Games Store, en partenariat avec l'éditeur Whitethorn Games, vous offre justement un jeu gratuit reposant. Dans Calico, vous dirigez un café rempli qui accueille des chats dans une ville habitée par des magical girls. Dirigez ce petit établissement, refaites la déco et servez de succulentes pâtisseries à vos clients. Même si ce jeu ne propose pas la même profondeur et même un confort de jeu aussi agréable que d'autres productions du genre, il saura vous détendre le temps de quelques parties.

Lonestar, le jeu gratuit de l'Epic Games qui vous emmène dans l'espace

Si vous êtes plutôt d'humeur à vous défouler, Lonestar est le jeu gratuit de l'Epic Games Store qu'il vous faut cette semaine. Ce roguelike spatial vous convie pour des combats de vaisseaux acharnés. Mettez-vous dans la peau d'un chasseur de prime et partez à la poursuite de criminels à travers des décors intergalactiques. Progressez en prenant soin d'améliorer votre navette à l'aide des bonus obtenus en cours de route. Noté d'un 4,4 / 5 par les joueuses et joueurs de l'EGS, c'est un cadeau à ne pas manquer.

Deux nouveaux jeux mystères le 4 juin

D'ordinaire, l'Epic Games Store dévoile quels seront ses prochains jeux gratuits chaque jeudi. Mais il arrive que la boutique joue la carte des “jeux mystères” en préservant le secret jusqu'au dernier moment. Cela veut dire que si Calico et Lonestar sont disponibles gracieusement jusqu'au 4 juin, 16h59 dernier délai, vous ne découvrez leurs successeurs qu'à 17 heures tapantes ce même jour. Par conséquent, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour connaître l'identité de ces futurs cadeaux.