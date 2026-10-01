Comme tous les jeudis, l’Epic Games Store vous propose une nouvelle salve de jeux gratuits à récupérer via sa boutique dédiée. Voici où, quand et comment les récupérer.

C’est que le temps file à une vitesse hallucinante. À peine a-t-on eu le temps de respirer que nous voilà déjà aux portes du mois d’octobre, avec une ribambelle de jeux supplémentaires qui n’attendent que nous. On pense bien évidemment aux nouvelles sorties à venir, telles que le DLC de Ghost of Yotei, Gears of War E-Day ou encore Castlevania: Belmont’s Curse ; mais aussi aux prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store, disponibles dès aujourd’hui :

BURIED STARS , un jeu d'aventure et d'enquête japonais

, un jeu d'aventure et d'enquête japonais System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, un FPS/RPG culte de science-fiction

Voici les nouveaux jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store

Car oui, comme tous les jeudis, la plateforme des créateurs de Fortnite va bientôt proposer à sa communauté d’enrichir leur bibliothèque probablement déjà très conséquente avec deux nouveaux titres gratuits, qu’il sera possible de récupérer dès ce soir à compter de 17h (heure française). Et comme d’habitude, l’Epic Games Store en aura alors pour tous les goûts avec deux expériences radicalement différentes.

Menez l’enquête dans BURIED STARS, un jeu stylisé

Cela commence tout d’abord avec BURIED STARS, un jeu d’enquête développé par Team Largo et LINE Games Corporation, qui met en scène un meurtre survenu en direct lors du tournage d’une émission. Pour les joueurs, l’objectif est donc d’enquêter afin de déterminer qui est à l’origine de cet horrible méfait, au travers d’une aventure mêlant 2D et 3D pour des effets « plus dramatiques et dynamiques » selon la description de l’Epic Games Store.

(Re)découvrez System Shock 2, un FPS emblématique

Vous êtes plutôt branché FPS ? Dans ce cas, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster vous parlera assurément davantage. Développé par Nightdive Studios, le remaster de ce grand classique de la science-fiction permet aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus de se plonger dans une version modernisée du titre. Visuels retravaillés, contrôles améliorés et coop multijoueur sont notamment de la partie, aux côtés de quelques autres nouveautés.

Comme d’habitude, chacun des deux jeux sera alors à récupérer sur la page principale de l’Epic Games Store, où vous pourrez les ajouter gratuitement à votre bibliothèque afin de les conserver à vie. En attendant, n’oubliez pas qu’il vous reste encore quelques heures pour récupérer les jeux gratuits de la semaine passée, disponibles jusqu’à 17h. Cela comprend :

Astrea Six-Sided Oracles , un roguelite mêlant jeu de dés et deckbuilding

, un roguelite mêlant jeu de dés et deckbuilding Mechabellum, un jeu de stratégie multijoueur en temps réel avec des méchas

Source : Epic Games Store