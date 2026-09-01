Réglé comme une montre suisse, l'Epic Games Store offre des jeux gratuits aux joueurs PC chaque jeudi à 17 h 00 pétantes. Blockbusters, indés cosy, pépites, jeux multijoueur… tout y passe ou presque. En ce moment, les utilisateurs de la plateforme peuvent réclamer Breathedge et Rival Stars Horse Racing, deux jeux très différents mais intéressants à leur manière.

Deux jeux indés encore offerts sur l'Epic Games Store

Vous avez jusqu'au jeudi 3 septembre 2026, 16 h 59, pour récupérer Breathedge et Rival Stars Horse Racing Desktop Edition sur l'Epic Games Store. Passé ce délai, le célèbre magasin en ligne offrira au moins un nouveau jeu gratuit : Alone With You. Comme toujours, les jeux gratuits de l'Epic Games Store doivent être réclamés sur la page officielle du site et peuvent ensuite être conservés à vie. Ce sont de véritables cadeaux définitifs.

Breathedge : un jeu de survie spatial teinté de narration… avec un poulet de compagnie.

Rival Stars Horse Racing : un jeu de simulation de sport équestre.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store jusqu'au 3 septembre 2026 16h59 et celui de la semaine suivante.

Breathedge, un jeu de survie dans l'espace avec de l'humour noir

Breathedge est un jeu de survie disponible depuis février 2021 sur PC, via Steam et l'EGS notamment, et développé par le studio RedRuins Softworks. On y incarne un survivant qui doit trouver un moyen de s'échapper d'un véritable enfer spatial à la suite du crash d'un vaisseau spatial géant. Parmi les débris, notre héros de fortune trouvera un poulet visiblement immortel avec qui il va tenter de survivre. Il faut alors fabriquer des outils de fortune, piloter ce qui reste des véhicules encore fonctionnels et aménager sa propre petite station en y installant tout ce qu'il faut pour vivre. Breathedge est offert sur l'Epic Games Store jusqu'au 3 septembre 2026, 16 h 59.

Rival Stars Horse Racing, une simulation équestre appréciée

Rival Stars Horse Racing est quant à lui très différent de l'autre jeu gratuit offert en ce moment puisqu'il s'agit d'une simulation de course et d'élevage équestre dispo depuis 2020 sur PC. Il s'agit d'une version améliorée d'un célèbre jeu mobile qui a cartonné. On se retrouve à la tête d'un ranch délabré que l'on va devoir remettre sur pied, tout en redorant notre blason sur la scène compétitive. Se mélange alors un quotidien fait de routines d'entretien pour nos chevaux, d'un peu de gestion d'écurie et de plusieurs compétitions comme des courses ou encore des circuits d'obstacles. Là encore, le jeu est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 3 septembre 2026, 16 h 59 tapantes.