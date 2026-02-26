L'Epic Games Store prévoit encore de vous gâter cette semaine avec deux nouveaux jeux gratuits à récupérer et, surtout, à garder à vie une fois bien ajoutés à votre collection.

Nous sommes jeudi, alors vous savez ce que cela signifie ? C'est aujourd'hui que l'Epic Games Store change sa sélection de jeux gratuits à garder à vie. Cette semaine, deux titres complets succèdent à l'offre de la semaine dernière. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Mais c'est aussi ça l'intérêt de ce genre d'opportunité, car c'est la promesse d'ouvrir ses horizons. Rendez-vous à 17 heures pile pour les ajouter à votre bibliothèque.

Boxes Lost Fragments, un excellent casse-tête offert sur l'Epic Games Store

Commençons ce tour d'horizon des nouveaux jeux gratuits par un titre très apprécié chez les amateurs de puzzle games. Sorti en 2024, Boxes Lost Fragments vous place dans la peau d'un voleur de renom pour dérober tout un tas de trésors. Derrière ce modeste habillage scénaristique se cache avant tout un jeu de casse-tête. Apprêtez-vous à vous remuer les méninges pour assembler, agencer, décoder plusieurs puzzles. Chaque énigme vous rapprochera alors des précieux objets qui vous font frissonner d'envie. Affichant un beau 4,5 / 5 étoiles des joueurs sur l'Epic Games Store, le titre a largement fait ses preuves. Seulement, certains seront peut-être déçus malgré tout puisqu'il a déjà été offert sur la boutique par le passé.

My Night Job, un jeu gratuit déjanté à garder à vie

Dans un tout autre style, My Night Job promet un retour hilarant dans l'ambiance des films d'horreur des années 1980. En tant que gardien de nuit dans un manoir abandonné, votre mission est de repousser les hordes de monstres qui assaillent la bâtisse. Avec son style rétro et son humour empli de nostalgie, le titre vaut le coup d'être essayé. Il promet en plus un défi qui va en s'accentuant à mesure que votre partie s'allonge. Seul bémol, une répétitivité et un manque de profondeur qui ne vous retiendra probablement pas des heures devant. Mais puisqu'il s'agit d'un jeu gratuit temporairement, autant profiter de l'offre de l'Epic Games Store et faire une économie de 8,99 €.

Quels seront les premiers jeux gratuits de mars sur l'Epic Games Store ?

Les habitués le savent, l'offre hebdomadaire ne va pas s'éterniser sur l'Epic Games Store. Ainsi, vous n'avez que du 26 février (17h) au 5 mars (16h59) pour récupérer Boxes et My Night Job sur la boutique. Ce faisant, ils seront disponibles à vie dans votre ludothèque. Puis, jeudi prochain ce sont d'autres titres qui pourront rejoindre votre bibliothèque. Rendez-vous ce soir pour découvrir leur identité.